Vučić sutra na ceremoniji uručenja rešenja za program razvoja prerađivačkih kapaciteta

Izvor: Pink.rs, Foto: WORLD ECONOMICC FORUM/PASCAL BITZ ||

Rešenja se dodeljuju u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.


Ceremonija će se održati u 11 časova u Ložionici.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa otvorilo je Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, kako bi podržalo sektore proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao važne i perspektivne grane privrede, a ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju tog Programa iznosila su 150.000.000,00 dinara.

Autor: D.Bošković

