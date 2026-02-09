Vučić sutra na ceremoniji uručenja rešenja za program razvoja prerađivačkih kapaciteta

Rešenja se dodeljuju u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.



Ceremonija će se održati u 11 časova u Ložionici.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa otvorilo je Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, kako bi podržalo sektore proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao važne i perspektivne grane privrede, a ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju tog Programa iznosila su 150.000.000,00 dinara.

Autor: D.Bošković