Mila Pajić iz Hrvatske poslala poruku blokaderima: Moramo biti istrajni dok Srbi ne priznaju da su genocidni

Aktivistkinja Mila Pajić, koja se trenutno nalazi u Hrvatskoj, ponovo je podigla prašinu svojim obraćanjem učesnicima blokada u Srbiji.

Ona je poručila da "nemaju izbora" i da moraju biti istrajni, ali njeni kritičari podsećaju na njene ranije, šokantne stavove o srpskom narodu.

"Moramo biti odlučniji"

Pajićeva se putem hrvatskih medija obratila svojim saborcima u Srbiji, naglašavajući da borba neće prestati dok se ne ostvare njihovi ciljevi.

"Moramo pokazati da smo istrajniji i da ne odustajemo dok Srbija ne postane zemlja dostojna svojih građanki i građana", poručila je Mila iz Hrvatske.

Podsećanje na sporne izjave i "Oluju"

Javnost u Srbiji posebno je ogorčena zbog njenih ranijih stavova. Pajićeva je otvoreno zagovarala Rezoluciju o Srebrenici, tvrdeći da je ona neophodna za "suočavanje sa prošlošću", što mnogi tumače kao pokušaj nametanja kolektivne krivice srpskom narodu.

Takođe, ne zaboravlja se ni njena skandalozna objava od 6. avgusta 2021. godine. Dok je Srbija oplakivala žrtve etničkog čišćenja u akciji "Oluja", ona je iz Zagreba objavila fotografiju uz poruku: "Ko ne sluša pjesmu, slušaće oluju", što je ocenjeno kao direktno ismevanje srpskih žrtava.

