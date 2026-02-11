AKTUELNO

'PRIMITE IZRAZE ISKRENOG UVAŽAVANJA I NAKLONOSTI' Vučić dobio čestitku šeika Mohameda bin Zajeda al Nahjana povodom Dana državnosti

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je čestitku predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda al Nahjana povodom Dana državnosti Republike Srbije, saopštila je danas Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

- Uvaženi predsedniče Republike Srbije, čast mi je i zadovoljstvo da povodom Dana državnosti Republike Srbije Vašoj ekselenciji uputim najiskrenije čestitke i najlepše želje za dobro zdravlje i srećan život, a Vladi i narodu prijateljske Republike Srbije želim dalji napredak i prosperitet. Primite izraze iskrenog uvažavanja i naklonosti - navodi se u čestitki predsednika UAE.

Čestitke predsedniku Vučiću uputili su i potpredsednik i premijer UAE i vladar Dubaija šeik Muhamed bin Rašid Al Maktum i potpredsednik države, zamenik premijera i šef Predsedništva UAE šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan.

Autor: Iva Besarabić

