DO SADA NAJMONSTRUOZNIJA KAMPANJA POTPUNE DEHUMANIZACIJE ALEKSANDRA VUČIĆA' Brnabić: Borićemo se protiv mržnje svakim atomom svoje snage

Predsednik Skupštine Ana Brnabić odgovorila je najnovije napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Kada sam početkom godine rekla da je krenula do sada najmonstruoznija kampanja potpune dehumanizacije Aleksandra Vučića, očigledna i po tome što su ga napadali i tokom najvećih pravoslavnih praznika, kada se u principu vreme koristi za poruke mira i ljubavi, nisam mogla ni da pomislim da će njihova monstruoznost i bolesna mržnja dostići ovakav nivo! Da li je ovo Srbija kakvu želimo? Čime je Aleksandar Vučić ovo zaslužio? Time što je život posvetio svojoj zemlji? Time što je izgradio puteve, pruge, otvorio preko pola miliona radnih mesta, utrostručio plate, više nego dva i po puta uvećao penzije? Čime su ovo zaslužila njegova deca, njegova porodica? Borićemo se protiv ovakve mržnje svakim atomom svoje snage, svakoga minuta, svakoga dana, bez prestanka. Borićemo se jer se borimo za pristojnu i normalnu Srbiju u kojoj nijedna porodica ne sme da prolazi kroz ovo kroz šta prolazi naš predsednik i njegova porodica. Niko, nikada više - rekla je Brnabić.

