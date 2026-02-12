AKTUELNO

VUČIĆ STIGAO U ANKARI: Sledi sastanak sa Erdoganom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Predsedničku palatu u Ankari, gde ga je dočekao predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan.

Vučić i Erdogan imaće potom bilateralni sastanak, nakon čega će biti održan i plenarni sastanak delegacija dveju država.

Sastanku će prisustvovati i ministri spoljnih poslova Marko Đurić i Hakan Fidan.

Inače, u delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar bez portfelja zadužen za oblast pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti Usame Zukorlić, ministarka privrede Adrijana Mesarović i pomoćnik ministra odbrane Nenad Radomirović.

