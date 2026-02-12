SKANDALOZAN POTEZ TIRANE: Skupština Albanije usvojila deklaraciju o 'nevinosti' vođa OVK – traže slobodu za Tačija i ostale!

Skupština Albanije usvojila je danas deklaraciju kojom se traži priznavanje "nevinosti" bivših lidera terorističke OVK – Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija, kojima se trenutno sudi u Hagu za najteže ratne zločine.

Pokušaj prekrajanja istorije

U sramnom dokumentu koji je prenela televizija RTV21, albanski parlament tvrdi da je OVK bila "legitiman oslobodilački pokret", a procese pred Specijalizovanim većima u Hagu ocenjuje kao opasnost od "pogrešnog tumačenja istorije".

Glavne tačke albanske deklaracije:

Traži se od suda u Hagu da proglasi lidere OVK nevinima.

Tvrdi se da je njihova borba bila zasnovana na "univerzalnim principima ljudskih prava".

Agresija NATO-a na SRJ 1999. godine koristi se kao "potvrda legitimiteta" njihovih postupaka.

Tirana najavljuje diplomatsku ofanzivu u međunarodnim forumima kako bi sačuvala svoju verziju "istorijske istine".

Stvarnost: Optužnica za gnusne zločine



Dok Tirana pokušava da ih predstavi kao heroje, Hašim Tači i njegovi saradnici suočavaju se sa optužnicom koja ih tereti po osnovu individualne krivične odgovornosti:

6 tačaka za zločine protiv čovečnosti.

4 tačke za ratne zločine.

Optužnica obuhvata period od marta 1998. do kraja septembra 1999. godine, a zločini su vršeni na više od 40 lokacija širom Kosova i Metohije, ali i u samoj Albaniji (Kukeš i Cahan).

Zločini OVK koji se ne smeju zaboraviti

Podsećamo, tzv. OVK je tokom rata vršila zverska ubistva, otmice i mučenja nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, ali i nad civilima – Srbima, Romima, pa čak i Albancima koji nisu želeli da budu deo njihove organizacije ili saradnici.

