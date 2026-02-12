'Švajcarska i Srbija nisu samo zemlje koje sarađuju - to su društva koja se razumeju': Dan državnosti obeležen u Ambasadi Republike Srbije u Bernu

Dana 12. februara 2026. godine, Ambasada Republike Srbije u Bernu je organizovala svečani prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije – Sretenja, kojim je ujedno i zvanično započela proslava 110. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije.

Prijem je okupio veliki broj uglednih gostiju iz švajcarskih političkih, diplomatskih i poslovnih krugova, uključujući više od 50 ambasadora akreditovanih u Bernu, predstavnike međunarodnih organizacija, članove švajcarskog parlamenta i brojne članove srpske dijaspore.

Događaj su svojim prisustvom obogatili i specijalni gosti: Aleksandar Fazel, državni sekretar Švajcarskog federalnog ministarstva spoljnih poslova, i Dušan Kozarev, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Oni su se obratili okupljenima zajedno sa ambasadorom Republike Srbije u Švajcarskoj, Ivanom Trifunovićem.

U svom obraćanju, ambasador Trifunović je naglasio da odnosi između Srbije i Švajcarske prevazilaze tradicionalnu međudržavnu saradnju, ističući da su to odnosi između društava koja se istinski razumeju i poštuju. Osvrćući se na svoje dugogodišnje lične veze sa Švajcarskom, podvukao je vrednosti švajcarskog političkog sistema, posebno kulturu direktne demokratije, institucionalnu stabilnost i visok nivo poverenja između građana i države. Takođe je naglasio važnu ulogu srpske dijaspore kao živog mosta koji povezuje dve zemlje.

Državni sekretar Fazel je potvrdio da će Gi Parmelin, predsednik Švajcarske Konfederacije, u aprilu doći u zvaničnu posetu Republici Srbiji, opisujući to kao snažan politički signal i ključni događaj u godini obeležavanja ovog važnog jubileja. Takođe je ukazao na dinamične bilateralne odnose, napominjući intenzivan vazdušni saobraćaj, kao i bliske ekonomske i međuljudske veze između dve zemlje.

Generalni sekretar Kozarev izrazio je saučešće povodom tragičnog događaja u Kran Montani, gde je srpski državljanin Stefan Ivanović izgubio život pokušavajući da pomogne drugima, ističući njegov čin kao primer hrabrosti i humanosti. U svom obraćanju, osvrnuo se i na položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, ukazujući na izazove sa kojima se suočavaju i važnost kontinuirane međunarodne pažnje.

Prijem je obogaćen kulturnim programom u kojem su učestvovali mladi srpski muzičari koji izvode klasičnu muziku. Posebno emotivan vrhunac večeri bio je izvođenje dela „Mesečina nad Dunavom“ pokojnog poznatog džez kompozitora Bubiše Simića.

Snažno diplomatsko prisustvo, topla atmosfera i jasne poruke saradnje i međusobnog poštovanja učinili su prijem u Bernu više od protokolarnog događaja – posluživši kao snažna potvrda dubokih, višestrukih i trajnih veza između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije.

Autor: Pink.rs