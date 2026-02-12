AKTUELNO

'Švajcarska i Srbija nisu samo zemlje koje sarađuju - to su društva koja se razumeju': Dan državnosti obeležen u Ambasadi Republike Srbije u Bernu

Izvor: Pink.rs, Foto: x.com/@SRBinSwiss ||

Dana 12. februara 2026. godine, Ambasada Republike Srbije u Bernu je organizovala svečani prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije – Sretenja, kojim je ujedno i zvanično započela proslava 110. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije.

Prijem je okupio veliki broj uglednih gostiju iz švajcarskih političkih, diplomatskih i poslovnih krugova, uključujući više od 50 ambasadora akreditovanih u Bernu, predstavnike međunarodnih organizacija, članove švajcarskog parlamenta i brojne članove srpske dijaspore.

Događaj su svojim prisustvom obogatili i specijalni gosti: Aleksandar Fazel, državni sekretar Švajcarskog federalnog ministarstva spoljnih poslova, i Dušan Kozarev, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Oni su se obratili okupljenima zajedno sa ambasadorom Republike Srbije u Švajcarskoj, Ivanom Trifunovićem.

U svom obraćanju, ambasador Trifunović je naglasio da odnosi između Srbije i Švajcarske prevazilaze tradicionalnu međudržavnu saradnju, ističući da su to odnosi između društava koja se istinski razumeju i poštuju. Osvrćući se na svoje dugogodišnje lične veze sa Švajcarskom, podvukao je vrednosti švajcarskog političkog sistema, posebno kulturu direktne demokratije, institucionalnu stabilnost i visok nivo poverenja između građana i države. Takođe je naglasio važnu ulogu srpske dijaspore kao živog mosta koji povezuje dve zemlje.

Foto: x.com/@SRBinSwiss

Državni sekretar Fazel je potvrdio da će Gi Parmelin, predsednik Švajcarske Konfederacije, u aprilu doći u zvaničnu posetu Republici Srbiji, opisujući to kao snažan politički signal i ključni događaj u godini obeležavanja ovog važnog jubileja. Takođe je ukazao na dinamične bilateralne odnose, napominjući intenzivan vazdušni saobraćaj, kao i bliske ekonomske i međuljudske veze između dve zemlje.

Foto: x.com/@SRBinSwiss

Generalni sekretar Kozarev izrazio je saučešće povodom tragičnog događaja u Kran Montani, gde je srpski državljanin Stefan Ivanović izgubio život pokušavajući da pomogne drugima, ističući njegov čin kao primer hrabrosti i humanosti. U svom obraćanju, osvrnuo se i na položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, ukazujući na izazove sa kojima se suočavaju i važnost kontinuirane međunarodne pažnje.

Prijem je obogaćen kulturnim programom u kojem su učestvovali mladi srpski muzičari koji izvode klasičnu muziku. Posebno emotivan vrhunac večeri bio je izvođenje dela „Mesečina nad Dunavom“ pokojnog poznatog džez kompozitora Bubiše Simića.

Foto: x.com/@SRBinSwiss

Snažno diplomatsko prisustvo, topla atmosfera i jasne poruke saradnje i međusobnog poštovanja učinili su prijem u Bernu više od protokolarnog događaja – posluživši kao snažna potvrda dubokih, višestrukih i trajnih veza između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije.

Autor: Pink.rs

