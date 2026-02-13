VUČIĆ STIGAO U MINHEN: Predsednik učestvuje na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u Minhen, gde će učestvovati na 62. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti koja počinje danas i traje do 15. februara.

Tom prilikom Vučić će održati niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, među kojima su ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i evropska komesarka za proširenje i susedsku politiku EU Marta Kos.

Vučić će se sastati i sa delegacijom senatora SAD na čelu sa senatorkom Džin Šahin.

Više od 1.000 učesnika iz više od 115 zemalja

Na ovogodišnjoj konferenciji učestvuje više od 1.000 učesnika iz više od 115 zemalja, uključujući 60 šefova država i vlada, 100 ministara spoljnih poslova, i predstavnika velikih međunarodnih organizacija, među kojima su šefovi EU, NATO-a, ASEAN-a, OEBS-a, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije i brojnih agencija UN.

Minhenska bezbednosna konferencija predvođena predsedavajućim Volfgangom Išingerom u naredna tri dana postaje mesto gde će stotine donosilaca odluka i lidera javnog mnjenja iz različitih regiona sveta razgovarati o izazovima bezbednosne politike.

Minhenska bezbednosna konferencija godinama predstavlja jednu od ključnih platformi za razmenu stavova o globalnoj bezbednosti, ali ovogodišnji skup odvija se u senci vidljivih pukotina u transatlantskim odnosima.

Sa dugogodišnjim savezima dovedenim u pitanje, međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima koja nestaju i povećava nestabilnost i eskalira sukobe širom sveta, ovogodišnja Minhenska konferencija o bezbednosti održava se na fundamentalnoj prekretnici.

Teme koje će se obrađivati na MSC 2026 uključivaće evropsku bezbednost i odbranu, budućnost transatlantskih odnosa, revitalizaciju multilateralizma, suprotstavljene vizije globalnog poretka, regionalne sukobe i bezbednosne implikacije tehnološkog napretka.



