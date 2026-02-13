AKTUELNO

POŠTOVANJE KOJE KINEZI RETKO POKAZUJU: Vang Ji izašao ispred hotela da sačeka Vučića, usledio važan sastanak u Minhenu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članom Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, direktorom Kancelarije Komisije za spoljne poslove Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i ministrom spoljnih poslova Narodne Republike Kine Vang Jiem u Minhenu.

Poseban utisak ostavio je diplomatski gest kineske strane – ministar Vang Ji izašao je ispred hotela da lično sačeka predsednika Vučića, što je potez koji kineski zvaničnici gotovo nikada ne praktikuju.

Nakon sastanka, predsednik Vučić je poručio:

„Otvoren i prijateljski razgovor sa ministrom spoljnih poslova Kine o ključnim globalnim bezbednosnim izazovima koji su u fokusu ovogodišnje Konferencije u Minhenu, očuvanju mira, stabilnosti međunarodnog poretka kao i potrebi za odgovornim dijalogom u uslovima rastućih geopolitičkih tenzija.

Istakao sam da su odnosi Srbije i Kine zasnovani na čeličnom prijateljstvu, međusobnom poštovanju i sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koje smo izgradili zajedno sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom.

Potvrdili smo opredeljenje da dalje unapređujemo saradnju u oblastima investicija, energetike, digitalne ekonomije i inovacija, ali i da kroz otvoren dijalog doprinosimo stabilnosti Zapadnog Balkana i širem globalnom miru.

Srbija ostaje pouzdan partner Kine u Evropi i nastaviće da vodi odgovornu i samostalnu politiku, zasnovanu na principima međunarodnog prava i očuvanja mira. Poslao sam pozdrave predsedniku Siju i zahvalio mu na ličnom doprinosu i podršci ekonomskom razvoju naše zemlje. Sa radošću se spremam za naš predstojeći sastanak u Kini, tokom predstojeće zvanične posete.“, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu buducnostsrbijeav uz video snimak.

Autor: Dalibor Stankov

