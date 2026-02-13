SUKOB MEĐU BLOKADERIMA se rasplamsava, PORUČUJU POLJOPRIVREDNICIMA KOJI BLOKIRAJU: To što tražite je GLUPOST

Goran Ješić, ideolog blokadera, reagovao je na objavu na društvenoj mreži Iks koju su napravili blokaderi - plenumaši sa Elektronskog fakulteta u Nišu.

"Eno Severna Koreja sve sama proizvodi i ne uvozi emigrante! Srpski državljani najbrojniji emigranti u gotovo svim državam EU ali sa emigrantima u Srbiji imamo problem, pride što o poljoprivredi lupetaju za sve novce!", napisao je Goran Ješić reagujući na sledeću objavu plenumaša:

Kako možemo da vidimo iz ovih redova, sada i blokaderi jasno kažu da je ono što poljoprivrednici koji blokiraju puteve traže - glupost.

