SUKOB MEĐU BLOKADERIMA se rasplamsava, PORUČUJU POLJOPRIVREDNICIMA KOJI BLOKIRAJU: To što tražite je GLUPOST

Goran Ješić, ideolog blokadera, reagovao je na objavu na društvenoj mreži Iks koju su napravili blokaderi - plenumaši sa Elektronskog fakulteta u Nišu.
"Eno Severna Koreja sve sama proizvodi i ne uvozi emigrante! Srpski državljani najbrojniji emigranti u gotovo svim državam EU ali sa emigrantima u Srbiji imamo problem, pride što o poljoprivredi lupetaju za sve novce!", napisao je Goran Ješić reagujući na sledeću objavu plenumaša:
Kako možemo da vidimo iz ovih redova, sada i blokaderi jasno kažu da je ono što poljoprivrednici koji blokiraju puteve traže - glupost.
13. фебруар 2026.
Autor: PInk.rs