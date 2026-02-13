PONOŠEVAC JE POLNO I RODNO UZNEMIRAVAO: Oglasila se Biljana Jovanović nakon sramnih uvreda Petra Boškovića! (FOTO)

Biljana Jovanović, zaposlena u Ministarstvu odbrane, oglasila se nakon sramnih uvreda koje joj je uputio poslanik stranke Zdravka Ponoša - Srbija centar (SRCE) - Petar Bošković.

Bošković je na društvenim mrežama, uz njenu fotografiju, ironično pitao: "Kakve li je tek 'bezbednosne' provere morala da prođe Biba kod Gašića i Mojsilovića da bi se upisala?", aludirajući na njeno obrazovanje i profesionalni angažman u Ministarstvu odbrane. Na ove prizemne napade i pokušaj javne diskreditacije, Jovanovićeva je odgovorila saopštenjem.

Saopštenje Biljane Jovanović povodom gnusnih uvreda koje je Petar Bošković uputio zaposlenoj u Ministarstvu odbrane prenosimo vam u celosti:

"Povodom javno iznetih neistina i insinuacija o mom obrazovanju, profesionalnom angažmanu i ličnom integritetu, smatram neophodnim da se obratim javnosti činjenicama, jer se takvim objavama narušavaju moja čast i ugled, ali i kredibilitet institucija Republike Srbije, kroz neosnovano dovođenje u pitanje zakonitosti mog rada.

Sve svoje kvalifikacije i radni status stekla sam isključivo u skladu sa zakonima i propisanim procedurama, što je u potpunosti proverljivo i dokumentovano. Moj profesionalni put zasniva se na radu, odgovornosti i poštovanju svih državnih institucija. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević javno je ocenio da objava narodnog poslanika Petra Boškovića na društvenoj mreži „X“, usmerena na moje kompetencije, predstavlja polno i rodno uznemiravanje sa ciljem povrede dostojanstva na osnovu ličnog svojstva. Javno plasiranje seksističkih i uvredljivih sadržaja o ženama u javnom životu doprinosi održavanju štetnih stereotipa da su njihove pozicije rezultat pola ili izgleda, a ne znanja i stručnosti.

Dolazim iz porodice u kojoj su služba državi, čast i znanje temeljne vrednosti. Moj otac je odlikovani i visoko cenjeni oficir Vojske Srbije, bivši komandant 52. artiljerijske brigade. Majka je radni vek provela u Ministarstvu odbrane. U mojoj porodici su lekari, sudije i univerzitetski profesori. To je moje poreklo i moj standard.

Neosnovani napadi bez ijednog dokaza ne predstavljaju slobodu govora, već zloupotrebu javnog prostora. Moje ime se na najprizemniji način koristi kao sredstvo političke diskreditacije, pri čemu se indirektno nastoji narušiti ugled časnih ljudi - ministra odbrane, načelnika Generalštaba i institucije predsednika Republike Srbije, čiji je kredibilitet u narodu utemeljen na odgovornosti i žrtvi koju podnosi za dobrobit države.

Posebno je poražavajuće što ovakve napade iznosi lice koje je nekada nosilo visoki oficirski čin Vojske Srbije, a danas svojim istupima potkopava vrednosti profesionalizma i dostojanstva koje ta služba podrazumeva.

Protiv Petra Boškovića i svih drugih lica koja su učestvovala u širenju neistina, uvreda i tendencioznih sadržaja biće podneta tužba u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije. Svako dalje širenje neistina biće dokumentovano i procesuirano."

Autor: Dalibor Stankov