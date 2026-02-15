Prof. dr Ilija Životić analizirao govor Američkog sekretara Rubia na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

Prof. dr Ilija Životić, stručnjak za bezbednost, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Govor koji su svi sa pažnjom iščekivali, izazvao je najveću salvu aplauza u istoriji ove konferencije sa jedne starne, a sa druge razočarenje svih koji su priželjkivali da će Amerikanci ovu konferenciju iskoristiti da Evropu puste niz vodu i predaju je Moskvi na tanjiru. Naravno, ni jedan iole ozbiljan analitičar ne bi se upuštao u takva predviđanja ali bilo je mnogih u našoj zemlji koji su se služili takvim narativom, iz nekih čisto svojih sebičnih interesa sponzorisanih iz Kremlja.

Ali vratimo se na govor sekretara Rubia. Ukratko, Amerika ne pušta Evropu niz vodu, Amerika želi da pomogne Evropi da ponovo bude snažna i sposobna da se brani.

Rubio je više puta ponovio da Amerika i Evropa dele zajedničke hrišćanske vrednosti i da ih zajedno moraju braniti kao kada su se ne samo zajedno branile od komunističkog čekića i srpa već i zajedno borile za iste vrednosti i budućnost, jasno aludirajući na to da Evropa mora biti u stanju da se samostalno brani od uticaja Ruske Federacije. Skrenuo je pažnju na greške iz prošlosti zasnovane na pretpostavkama da će trgovina između država dovesti do mira i totalne jednakosti među državama promovisane floskulom , građani sveta “ na šta mi moramo posebno obratiti pažnju kada neke države i njihove lidere zbog pojedinih investicija, u medijima ali i narodu predstavljamo kao neke velike prijatelje, ne to nisu veliki prijatelji, to je samo ekonomski interes, prijatelji su nešto drugo. Jer kako je Rubio istakao, mnogi su to iskoristili da steknu prednost, usled čega je došlo do deindustrijalizacije zapada u njihovu korist, što je povezao i sa nekontrolisanim migracijama koje prete da poremete sistem vrednosti zasnovan na hrišćanskoj istoriji zapada.

Takođe snažno je naglasio da je juče odavno prošlo, da ne treba živeti u prošlosti već gledati napred, što bi mnogi naši političari trebalo da praktikuju. Naglasio je i značaj lanaca snabdevanja kritičnim materijalima koji su u jednom trenutku bili prepušteni nekome drugome( čitaj Kina) i ponovno uspostavljanje suvereniteta nad istim. Ovde najbolje vidimo koliku štetu je Srbija pretrpela od blokadera neizgradnjom rudnika litijuma. Zamislite kakvu bi smo imali podršku sada od Amerikanaca da smo njihovi partneri u lancu kritičnih materijala, i kako bi smo lakše ostvarivali svoje spoljno političke ciljeve.

Američki sekretar je govorio i o velikom potencijalu međunarodnih organizacija pre svega UN, koje one imaju ali i njihovoj nefunkcionalnosti da reše pitanje širenja nuklearnog programa Irana, ili delovanja narko teroriste Madura kako je rekao. Iz tog razloga je potrebno rekonstruisanje tih organizacija a do tada će Amerika ako treba upotrebljavati i jasnu silu kako bi zastitila zajedničke zapadne vrednosti.

S tim u vezi, zaista treba požuriti sa sklapanjem sveobuhvatnog strateškog sporazuma sa SAD. Zbog čega nemati takav sporazum sa nekim ko je očigledno u stanju da nam pomogne da ostvarimo svoje interese ? Lako je naći tačke neslaganja sa samim sobom, a kamoli sa silom kao što je Amerika, ali u ovim trenucima mnogo je važnije pokazati sposobnost pronalaska tačaka od zajedničkog interesa. Ono gde je Rubio dotukao sve one koji su priželjkivali Američki otklon od Evrope bila je rečenica da su svi Amerikanci deca Evrope, ističući ulogu različitih Evropsih istraživača, umetnika i nacija koji su izgradili Ameriku i da Amerika želi snažnu Evropu jer samo tako će i Amerika biti snažna, da želi Evropu koja će biti tako snažna da nikome neće pasti na pamet da je ugrozi ili testira zajedničku moć Evrope i Amerike.

Možda i najznačajnija rečenica iz zaista odličnog govora je da Americi ne trebaju oni saveznici koji su neutralni, koji promovišu status quo već oni koji jasno zastupaju svoj stav i spremni su da preduzmu odredene korake u odbrani zajedničkih vrednosti.

Autor: Ilija Životić