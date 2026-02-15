CENTRALNA PROSLAVA DANA DRŽAVNOSTI: Reka ljudi slila se u Orašac! MACUT: Ljubav prema otadžbini mora da nadmaši sve razlike, naš narod je željan mira

Srbija danas nizom manifestacija obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. kad je, na verski praznik Sretenje, počelo oslobađanje od Otomanskog carstva i donošenje prvog modernog ustava Srbije 15. februara 1835. godine, koji je bio jedan od prvih savremenih ustava u tadašnjoj Evropi.

Državna svečanost povodom Dana državnosti Srbije održava se danas kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.

U okviru ceremonije, Macut i predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položili su vence na Spomenik Karađorđu.

Macut: Samo zajedno i kroz dijalog možemo očuvati mir kojeg je srpski narod željan

Premijer Srbije Đuro Macut poručio je u Orašcu da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i poručio da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje, da samo zajedno, kroz dijalog se može očuvati i razviti država, kao i da je mir, kojeg je srpski narod željan, osnov svega.

Macut je, obraćajući se na državnoj ceremoniji u Orašcu povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije, kazao da to mesto na kojem je vožd Karađorđe započeo Prvi srpski ustanak 1804. godine, simbolizuje jedinstvo.

"Sećamo se trenutaka kada je srpski narod, kroz vekove, pokazao istorijsku hrabrost i kada je pod vođstvom vožda Karađorđa krenuo putem očuvanja i oslobođenja naše zemlje", ukazao je Macut.

Istakao je da nas istorija uči da ko ne poznaje i ne ceni svoje korene, teško može da razume svoj put.

"Naša srca danas kucaju zajedno sa svim Srbima gde god oni bili, na svim mestima gde se čuje naš jezik, čuva naša tradicija i sećanje na naše pretke", naglasio je premijer Srbije.

Prema njegovim rečima, kada je u vreme Miloša Obrenovića, donet Sretenjski ustav, već je bilo jasno da naša državnost nikad nije bila podrazumevana, već izborena.

Macut navodi da je time ostavljen zavet celom srpskom narodu da čuva otadžbinu koju su joj ostavili preci.

Premijer je naveo da se Sretenjem nije desilo samo buđenje nacionalnog duha i jedinstva, već da su zahvaljujući jednom od najslobodoumnijih ustava - Sretenjskim ustavom donetim 1835. godine, postavljeni temelji moderne države i funkcionisanja državnih organa.

"Zato danas, zajedno sa našom braćom iz Republike Srpske i našim narodom gde god on živeo, obeležavamo nacionalni praznik na koji smo ponosni i koji ćemo uvek čuvati, kao što čuvamo svoje ognjište", kazao je Macut.

Poručio je da je Srbija danas jaka država koja ide napred i razvija se.

"Naša ekonomija raste, a zahvaljujući svim sprovedenim reformama, građani imaju više prilika za posao i obrazovanje. Penzije i plate su najviše u istoriji. Zahvaljujući tome, očekuju nas još bolja vremena", naglasio je Macut.

Prema njegovim rečima, snaga Srbije ogleda se u ljudima koji vredno rade, lokalnim zajednicama koje napreduju i mladima koji svojom energijom i znanjem grade budućnost.

O tome, kako kaže, najbolje govore ostvareni rezultati.

"Posebno želim da se obratim mladima. Vi ste nosioci budućnosti, stub naše otadžbine i snaga koja će uvek držati Srbiju uspravnom i neće dozvoliti da joj bilo ko oduzme slobodu i ponos. Razlike među nama postoje i to je prirodno, ali ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike", ukazao je premijer.

Samo kada zajedno, kroz dijalog, poštovanje i zajedničke vrednosti, gradimo mostove razumevanja, kako je istakao Macut, možemo očuvati i razvijati svoju državu.

Premijer je naglasio da je mir osnov svega i ocenio da je naš narod željan mira, uputivši poziv svim građanima da, iz ljubavi prema Srbiji, uvek budu složni, hrabri i ponosni.

"Takođe, veliko hvala svim glumcima i vojnom orkestru koji tradicionalno za ovaj dan pripreme sadržajan program koji nas podseti na važnost stalnog učenja o našoj istoriji! Vi ste čuvari srpskog nasleđa i naše tradicije. Hvala vam na tome! Neka naša Srbija bude svetionik za sve generacije, a zajedništvo sa svim Srbima širom sveta naša snaga. Živela Srbija! Živela Republika Srpska", poručio je Macut.

Minić: Srbi su u Orašcu digli glavu koja želi jednakost i koja neće da bude potlačena

Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je Sretenje okupljenima u Orašcu i poručio da na današnji dan treba da budemo srećni.

"Trebamo se sjetiti da te davne godine ovdje u Orašcu nije bilo nikakvog saveznika, nije bilo nikakve pomoći, nije bilo oružja i da su Srbi digli glavu, ne da nekome naude, nego glavu koja gleda u slobodu. Glavu koja želi jednakost i glavu koja neće da bude potlačena", naveo je Minić.

Poručio je, između ostalog, da svaki čovek koji živi u Republici Srpskoj i Srbiji mora da zna da je ideja koja se odnosila na slobodu, jednakost, ravnopravnost bila ideja koju je jedino mogao da ostvari srpski ratnik i njegov duh.

"Nijedna žrtva nije uzaludna ukoliko je budemo poštovali i neće biti u bolu i tuzi, biće na ponos da jačamo Republiku Srpsku, da jačamo Republiku Srbiju, da naša pokoljenja znaju da je svaka žrtva vredna slobode i mira. Ovo danas nije samo tradicija i nije samo datum, ovo je nešto što ponovo mora da probudi kod svakog domaćina, kod svakog čoveka, kod svakog pravoslavca, kod svakog Srbina činjenicu i misao da se samo slobodni i samo zajedno možemo odbraniti od svih mogućih nedaća", poručio je Minić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je na Instagramu građanima čestitku povodom Dana državnosti.

"Na Sretenje se sa ponosom prisećamo istorijskih trenutaka u kojima je Srbija postavila temelje svoje slobode, ustavnosti i državnosti. Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva i odgovornost koju imamo da čuvamo stabilnost i gradimo sigurnu budućnost za našu zemlju. Svim građanima Republike Srbije čestitam Dan državnosti. Neka nam Sretenje bude podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju", naveo je Vučić.

Praznik je čestitao i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ističući da je Srbija 1804. godine u Orašcu "krenula putem borbe za slobodu i izgradnje svoje moderne države" i da Sretenje nije samo najveći državni praznik, već i dan kad se "po predanju i istorijskoj istini, susreću naša prošlost i naša budućnost".

"Sloboda osvojena u Orašcu danas se čuva kroz stabilnost, mir i dostojanstvo. Naša odgovornost je da tu slobodu očuvamo u miru, da je nadograđujemo kroz obrazovanje i ekonomski napredak, jer je to najsvetliji zadatak koji možemo imati, ali i obaveza koju dugujemo svima onima koji su se za nezavisnu i snažnu Srbiju borili", poručio je Dačić.

Prvi Ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski, donet je u Kragujevcu 15. februara, a odredbe koje je sadržao, neobično liberalne za tadašnje prilike, po uzoru na ustave Francuske i Belgije, napisao je ugledni novinar Dimitrije Davidović. Takvo ustavno rešenje nije se dopalo Austriji, Turskoj i Rusiji pa je ustav ubrzo suspendovan jer su ga velike sile smatrale previše liberalnim u poređenju sa ustavima većine evropskih država.

U Kragujevcu će danas, povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije, u 14 biti održana Sretenjska akademija, a prisustvovaće joj predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

