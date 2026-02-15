PROJEKAT OD SUŠTINSKOG ZNAČAJA ZA SRBIJU! Do 2029. godine gradnja gasne elektrane do 500 megavata, Vučić zamolio Alijeva da se lično uključi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva i najavio otvaranje gasne elektrane 2029. godine

"Razgovarali smo o svim važnim pitanjima u Evropi i svetu danas. Uvek smo otvoreni jedni prema drugima u krioznim periodima. Čak 16 puta nam je veća trgovinska razmena nego što je bila", rekao je Vučić.

"Uspostavljamo najbliskije odnose sa Azerbejdžanom i to je važno za građane Srbije", istakao je Vučić.

"Potpisali smo 57 dokumenata, a danas još desetine", dodao je.

Tema investicioni forum i Ekspo

"Razgovarali smo o učešću na investicionom forumu koja će biti u septembru u Azerbejdžanu, a to je prilika za naše privrednike, lekare da se predstave, takođe to je prilika da se predstavi Ekspo. Zahvalan sam Azerbejdžanu što je potvrdio učešće na izložbi koja se održava u Beogradu. Turizam raste između naših zemlja, a posebno će dobrineti otvaranje direktne linije Beograd-Baku 3. maja", rekao je Vučić.

"Ja želim da pozovem građane Azerbejdžana da dođu u našu zemlju, da je zavole, kod nas je bezbednost na odličnom nivou", istakao je predsednik Srbije.

Razmena poljoprivrednih proizvoda

"Razgovarali smo ekonomskoj saradnji, poljoprivredi, razmeni poljoprivrednih proizvoda. Prvi put kada sam priobao paradajz i krastavac iz Azerbejdžana mnogo mi se svidelo. Za 30 do 90 posto nižu izvoznu cenu Azerbejdžan daje u odnosu na ono šta mi plaćamo za uvoznu hranu", naveo je Vučić.

"Pred nama je era električne energije. Potrebno nam je mnogo novih izvora te energije i da je proizvodimo. Imaće Azerbejdžan gigavate ali je pitanje hoćemo li moći da je uvozimo prenosnim sistemima", rekao je.

"Razgovarali su Srbijagas i Sokar, nadam se da će u naredna tri meseca biti sve gotovo, kako bi mogao da krene idejni projekat i za tri godine otvorimo gasnu elektranu. Imali smo tri lokacije u okolini Niša. Verujem da do 2029. možemo da otvorimo gasnu elektranu instalisane snage 500 megavata. llijev mi je obećao da će pomoći i da će se uključiti u naš projekat jer su oni za dve godine u svojoj zemlji završili svoju gasnu elektranu", najavio je Vučić.

"Razgovarao sam i sa Amerikancima da oni razgovaraju sa Crnom Gorom da se od Bara krene u velike naftovode i gasovode, kako bismo mogli da imamo data centre i fabrike jer bez AI nećemo moći", dodao je predsednik Srbije.

Autor: A.A.