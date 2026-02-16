Danas se navršava 25 godina od zločina u Livadicama: Srbi krenuli na Zadušnice, ali je eksploziv razneo autobus

U Lapljem Selu danas će pomenom biti obeleženo 25 godina od zločina u Livadicama, jednog od najtežih zločina nad Srbima u AP Kosovo i Metohija nakon dolaska međunarodnih snaga.

Tog 16. februara 2001. godine, u terorističkom napadu u mestu Livadice kod Podujeva, aktiviranjem minsko-eksplozivne naprave dignut je u vazduh prvi autobus iz konvoja kojima su raseljeni Srbi, u pratnji KFOR-a, išli na Zadušnice u Gračanicu. U ovom bezumnom zločinu život je izgubilo dvanaestoro Srba, dok je četrdeset troje teže ili lakše povređeno.

U zločinu u Livadicama život su izgubili Sunčica Pejčić, Slobodan Stojanović, Živana Tokić, Mirjana Dragović, Veljko Stakić, Nenad Stojanović, Milinko Kragović, Lazar Milkić, Dragan Vukotić, bračni par Snežana i Nebojša Cokić, kao i njihov dvogodišnji sin Danilo.

Za zločin nad Srbima u Livadicama niko nije odgovarao.

Vrhovni sud tzv. Kosova je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog za ubistvo 12 i ranjavanje 43 Srbina koji su se nalazili u tom autobusu.

Eparhija raško-prizrenska i Kulturno-prosvetna zajednica pozivaju sutra verni narod i predstavnike medija na molitveno sećanje.

Pomen tragično nastradalim putnicima "Niš ekspresa" biće služen u ponedeljak, 16. februara, sa početkom u 10 časova, u crkvi Svete Petke u Lapljem Selu.

"Na dan kada se navršava 25 godina od ovog stradanja, okupićemo se u molitvi da odamo poštu nevinim žrtvama, među kojima je najmlađi bio dvogodišnji Danilo Cokić. Ovaj pomen je i podsećanje da za ovaj zločin, ni posle dve i po decenije, nalogodavci i izvršioci nisu adekvatno kažnjeni.



Pozivamo vas da svojim prisustvom odate poštu stradalima i podelite tugu sa njihovim porodicama", navodi se u pozivu na pomen.

Autor: Marija Radić