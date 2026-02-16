AKTUELNO

Politika

Predsednik Vučić putuje u Indiju: Učestvovaće na Samitu o veštačkoj inteligenciji, sastaće se sa Modijem

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Indiji, gde će učestvovati na Samitu o veštačkoj inteligenciji, saopšteno je danas iz Službe za saradnj s medijima predsednika Republike.

Tokom Samita, Vučić će se sastati se sa predsednicom Indije Drupadi Murmu, kao i sa predsednikom Vlade te zemlje Narendrom Modijem.

Planiran je i niz susreta sa svetskim zvaničnicima.

Podsetimo, u Indiji je danas počeo petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji će okupiti šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija u Nju Delhiju.

Na samitu će učestvovati 20 šefova država i vlada, a pored Vučića očekuje se prisustvo i francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu, a indijski premijer Narendra Modi će se obratiti u četvrtak.

Očekuje se da ce samitu prisustvovati i izvršni direktori Gugla, OpenAi, Majkrosofta i drugih.

pročitajte još

VUČIĆEVO UPOZORENJE NA SRETENJE: Saopštavam vam ono što znam, savezi se formiraju da bi nas okupirali

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Indija

#Samit o veštačkoj inteligenciji

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ U DVODNEVNOJ POSETI SEVERNOJ MAKEDONIJI - Učestvuje na samitu inicijative Otvoreni Balkan

Politika

Vučić danas na samitu Procesa Brdo-Brioni u Draču: Očekuje se prihvatanje Zajedničke deklaracije šefova država

Politika

VUČIĆ DANAS U POSETI BRISELU: Učestvuje na Samitu o proširenju EU

Politika

Vučić nastavlja posetu Rasinskom okrugu: Razgovaraće sa građanima Brusa i Aleksandrovca

Politika

VUČIĆ STIGAO U BRISEL: Predsednik učestvuje na Samitu o proširenju EU

Politika

VUČIĆ DANAS I SUTRA U DANSKOJ: Učestvuje na 7. Samitu Evropske političke zajednice - Sastaje se sa Mercom i Ruteom