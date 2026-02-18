'NA DRUGOM KRAJU SVETA SA PRIJATELJEM UVEK U DOBROM RASPOLOŽENJU' Vučić se oglasio nakon sastanka sa Makronom u Indiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sreo se danas, tokom posete Indiji, sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.



- Na drugom kraju sveta, u Nju Delhiju, sa prijateljem Emanuelom Makronom uvek srdačno i u dobrom raspoloženju, pogotovo posle izuzetne večere koju su nam priredili ljubazni domaćini - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:



- Iako nije bilo vremena za ozbiljne i teške teme, iskoristili smo nekoliko trenutaka da razmenimo mišljenja o samitu u Indiji i mestu i ulozi Srbije i Francuske u novom svetu čijem nastanku svedočimo.

Inače, tokom dana, predsednik Vučić imao je posebno mesto na večeri u Nju Delhiju koju je organizovao indijski premijer Narendra Modi. Predsednik Vučić je na svečanoj večeri za svetske lidere sedeo pored francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Autor: D.Bošković