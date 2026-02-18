AKTUELNO

Vučić uputio čestitke svim vernicima islamske veroispovesti povodom početka Ramazana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitke svim vernicima islamske veroispovesti u Srbiji povodom početka meseca Ramazana.


"Svim vernicima islamske veroispovesti u Republici Srbiji iskreno želim srećan predstojeći mesec Ramazana. Neka nastupajući dani molitve i posta budu ispunjeni mirom, dobrim zdravljem i srećom i prožeti dubokom verom i nadom u zajedništvo i svakovrsni napredak.

Želim da dani ramazana donesu duhovnu snagu i da ih provedete u radosti, okruženi porodicom i u zajedništvu sa svim građanima naše zemlje. RAMAZAN MUBAREK OLSUN!'', navodi se u čestitki, saopšteno je iz službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.

