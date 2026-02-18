AKTUELNO

PETKOVIĆ ODGOVORIO KURTIJU NA LAŽI O 'SARAJEVO SAFARIJU': Doći dan za sud na kom ćeš odgovarati za sve zločine nad Srbima

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Visar Kryeziu, Tanjug/Nikola Anđić ||

Direktor kancelarije za KiM Petar Petković odgovorio je danas lažnom premijeru tzv. Kosova Aljbinu Kurtiju, kojio je rekao da treba formirati poseban međunarodni sud za zločine u slučaju „Sarajevo Safari“.

- Udruženi napad Kurtija i blokadera na predsednika Vučića izmišljenim scenarijima deo su iste matrice i potiču iz istog centra moći s namerom da se Aleksandar Vučić dehumanizuje. Nema te laži koju neće plasirati, pa tako i ova sto puta demantovana o “Sarajevo safariju”, samo da ga sruše.

- Neće im proći! Ali će doći dan za sud na kom će Kurti odgovarati za sve zločine nad Srbima - napisao je Petković na društvenoj mreži Iks.

Autor: D.Bošković

