PETKOVIĆ ODGOVORIO KURTIJU NA LAŽI O 'SARAJEVO SAFARIJU': Doći dan za sud na kom ćeš odgovarati za sve zločine nad Srbima

Direktor kancelarije za KiM Petar Petković odgovorio je danas lažnom premijeru tzv. Kosova Aljbinu Kurtiju, kojio je rekao da treba formirati poseban međunarodni sud za zločine u slučaju „Sarajevo Safari“.

- Udruženi napad Kurtija i blokadera na predsednika Vučića izmišljenim scenarijima deo su iste matrice i potiču iz istog centra moći s namerom da se Aleksandar Vučić dehumanizuje. Nema te laži koju neće plasirati, pa tako i ova sto puta demantovana o “Sarajevo safariju”, samo da ga sruše.

- Neće im proći! Ali će doći dan za sud na kom će Kurti odgovarati za sve zločine nad Srbima - napisao je Petković na društvenoj mreži Iks.

Autor: D.Bošković