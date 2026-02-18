Vučić: Za par dana posetiću Kzahstan,posle pripreme za predstavljanje Programa 2030/35

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će za koji dan posetiti Kazahstan, a da će po povratku u Srbiju raditi na pripremi za predstavljanje Programa razvoja do 2030. i 2035.

Vučić je večeras u Nju Delhiju, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji, naveo da je dobro da se prave planovi unapred i da to ne znači da će neko biti na vlasti, već je odraz ozbiljnog pristupa prema državi.

"Morate da planirate, a planovi ne dolaze za jedan dan. Neko mora da projektuje određene građevine, neko mora da projektuje kanalizaciju, neko mora da projektuje regionalne deponije, neko mora da projektuje sve važne stvari. Ne možete prugu da projektujete i uradite za pola godine ili godinu, potrebne su godine", naveo je Vučić.

On je istakao da je za velike nuklearke potrebno 10 do 12 godina, a za SMR (Small Modular Reactor) i manje nuklerake pet ili šest godina i napomenuo da su unapred pripremljeni planovi upravo za takve stvari neophodni.

"Najgluplje je kada vam neko kaže 'e samo da pobedimo ove i biće sve lako i u redu'. To valjda ljudi o sebi tako mnogo lepo misle, a mnogo loše o onim drugim, a neretko može da se ispostavi da bude upravo obrnuto", zaključio je Vučić.

Autor: D.Bošković