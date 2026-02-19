BRNABIĆ OTKRILA VELIKE VESTI: Stižu još dva superkompjutera, Srbija postaje tehnološka sila – 'Caterpillar' investira u Subotici!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je gostujući na TV Pink da Srbija grabi krupnim koracima ka samom svetskom vrhu u oblasti visokih tehnologija.

Ona je potvrdila da će naša zemlja do kraja godine imati ukupno tri superkompjutera, ali i objavila vest o velikoj investiciji svetskog giganta u Subotici.

Govoreći o uspesima Srbije, Brnabić je istakao da je postojeći superkompjuter već skoro potpuno tehnički iskorišćen, što je nametnulo potrebu za hitnim proširenjem kapaciteta.

"Srbija je jedina država na svetu koja potpuno besplatno daje na korišćenje ovu skupocenu infrastrukturu našim naučno-tehnološkim parkovima, startapovima i celokupnoj naučnoj zajednici. Za takvu odluku smo dobili i prestižnu svetsku nagradu. Već u martu nam stiže drugi, a do kraja godine i treći superkompjuter. Po tome ćemo biti jedna od vodećih sila u ovoj oblasti," naglasila je Brnabić.

Pored digitalne infrastrukture, predsednica Skupštine je podelila i jutrošnju ekskluzivnu vest iz realnog sektora privrede koja direktno povezuje tehnologiju i industriju.

"Jutros je kompanija 'Caterpillar' objavila odluku da investira u srpsku kompaniju u Subotici. Kreće izgradnja prve fabrike litijumskih baterija najnovije generacije, što je ogromno priznanje za našu pamet i industrijski potencijal," otkrila je Brnabić.

Ona je zaključila da su ovi uspesi, uz najave predsednika Vučića iz Indije o novim DATA centrima, dokaz da Srbija više ne kaska za svetom, već postavlja standarde koje priznaju najveći globalni igrači.

Autor: Dalibor Stankov