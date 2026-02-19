VOJVOĐANSKI SRBI?!? Ana Brnabić reagovala na izjavu Slobodana Georgieva - kratko i jasno: Sve čovek objasnio (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu urednika na blokaderskoj televiziji Nova S Slobodana Georgieva.

On je izjavio da je "Matica srpska značajna institucija vojvođanskih Srba".

Ana Brnabić je na platformi "X" na to napisala kratko i jasno:

"Vojvođanski Srbi?!? Sve čovek objasnio."

Podsetimo, Georiev je, gostujući na N1, pokušao da za potonuće opozicije u Srbiji optuži aktuelnu vlast, a demanti je stigao sa bratske Nove S, od kolege Vojislava Milovančevića koji je podsetio da su studenti odjavili opozicione stranke!

Autor: Jovana Nerić