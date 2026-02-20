Predsednik Vučić danas i sutra u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra, 20. i 21. februara, u dvodnevnoj poseti Zaječarskom i Borskom okrugu, saopštila je Služba za saradnju s medijima Predsednika.

Ova poseta deo je šireg plana obilaska države, sa ciljem direktnog razgovora sa građanima o lokalnim infrastrukturnim projektima, privrednom razvoju i planovima za unapređenje životnog standarda u istočnoj Srbiji.

Očekuje se da će fokus razgovora biti na ključnim projektima u rudarstvu, turizmu i putnoj mreži, uključujući i dalji razvoj saobraćajnica koje povezuju ovaj deo zemlje sa ostatkom Srbije.

Ova poseta dolazi u trenutku pojačanih diplomatskih i privrednih aktivnosti zemlje, a nakon posete Istoku Srbije, predsednik je ranije najavio i važne bilateralne susrete u inostranstvu.

Autor: Dalibor Stankov