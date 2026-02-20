ISTORIJSKI ISKORAK ZA SRBIJU! Stefan Krkobabić povodom dana socijalne pravde: Očekujem da se izborimo za SOCIJALNU GARANTOVANU PENZIJU I 13. PENZIJU ZA PENZIONERE SA NAJMANJIM PRIMANJIMA

,,Socijalna pravda je ne samo u temelju političke borbe partije kojoj pripadam, već i našeg naroda u celini. Bez solidarnosti, društvene odgovornosti i pravde svake vrste, pa i socijalne, kao izraza pravičnog odnosa prema društvenim jedinkama, nema ni budućnosti ni napretka bilo koje vrste" - izjavio je šef poslaničke grupe PUPS-Solidarnost i pravda i potpredsednik ove partije Stefan Krkobabić povodom dana socijalne pravde.

- Izborili smo se za veće penzije, veća socijalna davanja, širu socijalnu inkluziju, a očekujemo da se do kraja mandata ove vlade izborimo i za socijalnu garantovanu penziju. Odnosno, narodnu nadoknadu namenjenu onima koji nisu u penziji i nikada neće biti penzioneri jer ne ispunjavaju uslove, a koji su stariji od 65 godina, kao i za 13. penziju namenjenu za penzionere sa najnižim primanjima - naveo je Krkobabić i dodao:

- Bez socijalne pravde nema ni države ni društva ni napretka. Zato je naša misija jasna i nepokolebljiva - svako ima pravo na dostojanstveno primanje i život dostojan potreba čoveka 21. veka.

Autor: Pink.rs