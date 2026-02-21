OBEĆANO - ISPUNJENO! Vučić održao još jedno obećanje: Renoviran Dom kulture u Rgotini, danas ga predsednik obilazi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispunio je još jedno dato obećanje! Naime, 28. februara prošle godine na mitingu u Zaječaru je obećao da će obnoviti Dom kulture u Rgotini, a danas će obići obnovljeni Dom.

- Ja vas kao Boga molim, saslušajte ljude. Iako u Rgotini je Dom kulture nelegalan, pa dajte, naći ćemo nekoga ko će da daruje i da da donaciju, pa Rgotina mora da ima Dom kulture kao što moramo i krov škole i fasadu škole da obnovimo i da uradimo. Nemoguće je da to nismo u stanju da rešimo. I to mi govori o svim našim slabostima. To mi govori o tome da je važno da prođe još jedan dan da smo na vlasti, a da ne uradimo ono što je moguće i što nije Bog zna kakav problem da se uradi - rekao je Vučić prošle godine i dodao:

- Evo da vam kažem vama iz Rgotine, ja ću da preuzmem kontrolu nad tim i videćete početak radova u narednih mesec dana u Rgotini i na Domu kulture i na školi.

Autor: D.Bošković