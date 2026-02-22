Žarko Korać udario na tzv. studente blokadere: Ubeđivali su nas da se ne bave politikom, a politikom su se bavili od prve sekunde

Psiholog, bivši potpredsednik Vlade i blokader - Žarko Korać, izrazio je nazdovoljstvo na N1 kada je pričao o blokaderima.

Korać je istakao ono što je mnogima već bilo jasno - a to je da je blokaderski pokret politički motivisan sve vreme.

- Ti studentski protesti, pa oni u početku ni izbore nisu tražili, oni su rekli da se ne bave politikom. Kako se ne baviš politikom a izašao si na ulice, kritikuješ vlast, a to nije politika?! Naravno da je to politika od prvog sekunda bila - rekao je Žarko Korać.

Detaljnije o obraćanju Koraća pogledajte u tvitu ispod:

ŽARKO KORAĆ UDARIO NA TZV. STUDENTE BLOKADERE: "Ubeđivali nas da se bave politikom a bavili su se politikom od prve sekunde!"



"Ti studentski protesti, pa oni u početku ni izbore nisu tražili, oni su rekli da se ne bave politikom. Kako se ne baviš politikom a izašao si na ulice,… pic.twitter.com/otgGaTdYsL — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 22. фебруар 2026.

Autor: Iva Besarabić