'LJUBAV PREMA SRBIJI POBEĐUJE SVAKO ZLO' Predsednik Vučić poslao MOĆNU poruku (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se moćnom porukom.
- Ljubav prema Srbiji pobeđuje svako zlo- napisao je predsednik Vučić na svom instagram nalogu avucic.
Predsednik Srbije je nakon povratka iz Indije, a pre puta u Kazahstan, je u dva dana obilazio sela, opštine i gradove na istoku Srbije, razgovarao sa narodom, činio sve za njihov boljitak, dok su blokaderi za to vreme radili izgleda ono jedini što umeju da rade: blokirali normalan život, vređali, pretili i podsmevali se, a čak su napadali i Maticu srpsku i SPC i crkvene velikodostojnike.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je juče da je pristojna Srbija ipak pobedila one koji zagovaraju nasilje i jezik mržnje.
- Radom, marljivošću, trpeljivošću i ljubavlju prema Srbiji pobedili smo siledžije i njihovo nasilje - glasi Vučićeva najnovija poruka.
Autor: Jovana Nerić