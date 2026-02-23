TAČNO U PODNE: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisuje lokalne izbore

Predsednica Skupštine Ana Brnabić danas u 12 časova raspisuje lokalne izbore u više jedinica lokalne samouprave u Srbiji, saopštila je Narodna skupština Srbije.

Brnabić Odluku o raspisivanju izbora potpisuje u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

U pozivu se ne precizira u kojim lokalnim samoupravama će biti raspisani izbori.

Redovni lokalni izbori tokom 2026. godine moraju da budu raspisani u Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka, kao i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.

Neki od njih su u međuvremenu već raspisani, na primer u Boru, Lučanima i Bajinoj Bašti.

Autor: D.Bošković