AKTUELNO

Politika

TAČNO U PODNE: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisuje lokalne izbore

Izvor: Beta, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Predsednica Skupštine Ana Brnabić danas u 12 časova raspisuje lokalne izbore u više jedinica lokalne samouprave u Srbiji, saopštila je Narodna skupština Srbije.

Brnabić Odluku o raspisivanju izbora potpisuje u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

U pozivu se ne precizira u kojim lokalnim samoupravama će biti raspisani izbori.

Redovni lokalni izbori tokom 2026. godine moraju da budu raspisani u Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka, kao i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.

Neki od njih su u međuvremenu već raspisani, na primer u Boru, Lučanima i Bajinoj Bašti.

Autor: D.Bošković

#Ana Brnabic

#Skupština Srbije

#lokalni izbori

#podne

POVEZANE VESTI

Politika

PREDSEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE ANA BRNABIĆ RASPISALA LOKALNE IZBORE: Glasanje u Mionici i Negotinu 30. novembra

Politika

Brnabić sutra raspisuje redovne lokalne izbore u Mionici i Negotinu

Politika

Brnabić raspisuje lokalne izbore u 2 grada

Politika

Brnabić danas raspisuje izbore u ovim mestima: Oglasila se Vlada Srbije

Politika

Brnabić raspisala lokalne izbore u Zaječaru i Kosjeriću za 8. jun

Politika

SUTRA RASPISIVANJE IZBORA: Predsednica Skupštine Ana Brnabić potpisaće odluku u zgradi Parlamenta