AKTUELNO

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ S GENERALNIM DIREKTOROM ROSATOMA: Razmatrali smo mogućnost upotrebe nuklearne energije u oblasti farmacije, zdravstva i proizvodnje energije

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim direktorom ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Aleksejem Lihačevom.

- Kroz zanimljivu diskusiju razmatrali smo mogućnosti upotrebe nuklearne energije u oblasti farmacije, zdravstva i proizvodnje energije- piše u objavi predsednika Vučića.

- Takođe, razmotrili smo mogućnost učesća srpskih kompanija i njihovo obučavanje za upotrebu nuklearne energije na teritoriji trećih zemalja, poručio je predsednik Aleksandar Vučić posle sastanka s generalnim direktorom ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Aleksejem Lihačevom.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ SA LIHAČEVOM: Razmatrali smo mogućnosti upotrebe nuklearne energije u oblasti farmacije, zdravstva i proizvodnje energije

Politika

POTVRDILI SMO NASTAVAK BLISKE SARADNJE SRBIJE I RUSIJE: Vučić sa direktorom ruske državne korporacije za atomsku energiju

Politika

VUČIĆ SA DIREKTOROM BOKSERSKOG SAVEZA SRBIJE: Ulaganja u sportsku infrastrukturu i podrška sportskim projektima ključni za budućnost

Politika

Vučić se u Njujorku sastao sa generalnim direktorom 'Filip Morisa': Ova kompanija planira novu investiciju od 100 miliona evra

Politika

'RAZMATRALI SMO SVE TEME OD INTERESA ZA OBE ZEMLJE' Predsednik Vučić razgovarao s ruskim ambasadorom Bocan-Harčenkom (FOTO)

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SA DIREKTOROM ODIHR: Razgovarali smo o svim aspektima preporuka, kao i o mogućim rešenjima