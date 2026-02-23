PREDSEDNIK VUČIĆ S GENERALNIM DIREKTOROM ROSATOMA: Razmatrali smo mogućnost upotrebe nuklearne energije u oblasti farmacije, zdravstva i proizvodnje energije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim direktorom ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Aleksejem Lihačevom.

- Kroz zanimljivu diskusiju razmatrali smo mogućnosti upotrebe nuklearne energije u oblasti farmacije, zdravstva i proizvodnje energije- piše u objavi predsednika Vučića.

- Takođe, razmotrili smo mogućnost učesća srpskih kompanija i njihovo obučavanje za upotrebu nuklearne energije na teritoriji trećih zemalja, poručio je predsednik Aleksandar Vučić posle sastanka s generalnim direktorom ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Aleksejem Lihačevom.

Autor: Jovana Nerić