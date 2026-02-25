Đurić sa Bejkerom: Srbija spremna da podigne partnerstvo sa SAD na viši nivo

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas u Beloj kuci sa zamenikom savetnika za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država Endruom Bejkerom o budućnosti odnosa između Srbije i SAD.

- Ponovio sam spremnost Srbije da podigne naše partnerstvo sa Sjedinjenim Državama na viši nivo. Jaka partnerstva se grade na poverenju, zajedničkim interesima i stalnom dijalogu - i vidimo pravi potencijal da zajedno krenemo napred - rekao je Đurić u objavi na Instagramu.

Ministar spoljnih poslova Srbije nalazi se u radnoj poseti Vašingtonu, tokom koje će, kako je najavio, razgovarati sa američkim zvaničnicima o najvažnijim temama za Srbiju - od regionalne bezbednosti, položaja srpskog naroda, uključujući KiM, do ekonomskih pitanja i energetike.

Đurić je rekao da će o ključnim pitanjima koja su važna za našu zemlju razgovarati u Beloj kući, Stejt departmentu, Kongresu i dodao da će razgovarati i sa predstavnicima civilnog društva, a da je cilj da izborimo podršku i razumevanje SAD za važna pitanja.

Autor: D.Bošković