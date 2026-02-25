'BORIMO SE ZA DAČIĆEV ŽIVOT' Oglasio se doktor Kliničkog centra o stanju ministra: Na mehaničkoj ventilaciji je, ključni su narednih 72 sata

Doktor Spasoje Popović, pomoćnik rukovodioca klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije otkrio je u kakvom je stanju ministar Ivica Dačić koji je danas u teškom stanju primljen u bolnicu.

"On je veoma teško, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji i dobija sve od lekova što treba, trenutno se borimo za njegov život", rekao je doktor za Informer TV.

Kako je dodao, preciznije informacije imaće u narednih nekoliko dana.

"Dačić je za nijansu je bolje nego kad je primljen, primljen je u veoma teškom narušenom opštem stanju i nismo imali izbora osim da ga priključimo na mehaničku ventilaciju i time kupujemo vreme da se njegova pluća odmore. Kiseonik u krvi mu je veoma nizak i zbog toga smo morali da primenimo sve ovo", rekao je doktor.

On je dodao da je kratko disao bez aparata ali stanje mu je zahtevalo da se primene mere mehaničke ventilacije.

Doktor je dodao da je ključnih je narednih 72 sata.

Dačić primljen u Klinički centar životno ugrožen

Podsetimo, Dačić ima tešku upalu pluća i primljen je u Klinički centar životno ugrožen.

Godinama bolovao od dijabetesa

Više godina boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoraciji i da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - kaže sagovornik Kurira.

Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije, a očekuje se da ga posete najbliži saradnici, među kojima i predsednik.

Autor: D.Bošković