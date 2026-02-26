BRNABIĆ DANAS U KRALJEVINI DANSKOJ: Predsednica Skupštine Srbije svoju zvaničnu posetu započela sastankom sa stručnjacima iz oblasti zelene agende (FOTO)

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić boraviće danas u zvaničnoj poseti Kraljevini Danskoj.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić svoju zvaničnu posetu Kraljevini Danskoj započela je sastankom sa stručnjacima iz oblasti zelene agende.

Brnabić je posetila organizaciju State of Green koja predstavlja zvaničnu dansku javno-privatnu platformu za međunarodnu saradnju u oblasti zelene tranzicije i održivih rešenja, koja povezuje vladu, industriju, gradove i istraživačke institucije

Brnabić će se u Kopenhagenu sastati sa predsednikom Parlamenta Sorenom Gadeom i imati sastanke sa stručnjacima iz oblasti digitalizacije i zelene agende, saopšteno je iz parlamenta.

Tokom posete biće upriličen prijem kod kralja Frederika X Danskog.

Brnabić će u Kopenhagenu posetiti organizaciju State of Green i Agenciju za digitalizaciju Vlade Kraljevine Danske.

Organizaciju State of Green osnovali su danska vlada i najvažnija danska poslovna udruženja sa ciljem da povežu međunarodne partnere sa više od 600 danskih kompanija koje rade na zelenim tehnologijama i održivim rešenjima.

Fokus im je na održivoj energiji, a pomaže širenje danskih znanja i tehnologija u svetu kako bi se ubrzao prelazak ka održivijoj i zelenijoj ekonomiji.

Danska je prepoznata kao jedan od svetskih primera uspešne zelene tranzicije, visoke upotrebe obnoviljvih izvora energije i inovativnih rešenja u oblasti vode i otpada.

Agencija za digitalizaciju zadužena je za sprovođenje digitalne politike i strategije danske vlade.

Danska je godinama među vodećim državama u Evropi po digitalizaciji javne uprave. Više od 90 odsto građana koristi digitalne javne servise, administracija je brza i transparentna.

