ŽELE SMRT VUČIĆU I DAČIĆU! Blokaderi zadojeni mržnjom, gnusnim komentarima zatrovali društvene mreže (VIDEO)

Ovo su komentari blokadera na zdravstveno stanje Ivice Dačića.

Potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić hospitalizovan je u sredu na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale upale pluća.

Blokaderi su pokazali koliko daleko su spremni da idu u svojoj mržnji, pa tako priželjkuju smrt predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću zastrašujućim komentarima!

Niame, blokaderi su iskoristili zdravstveno stanje ministra Dačića, koji se nalazi u bolnici zbog upale oba plućna krila, da još jednom demonstriraju koliko su zadojeni mržnjom.

ŽELE SMRT VUČIĆU I DAČIĆU! Blokaderi zadojeni mržnjom pic.twitter.com/FcOcVtPkq1 — Silvana (@Silvana71376830) 26. фебруар 2026.

