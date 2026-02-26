AKTUELNO

ŽELE SMRT VUČIĆU I DAČIĆU! Blokaderi zadojeni mržnjom, gnusnim komentarima zatrovali društvene mreže (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Ovo su komentari blokadera na zdravstveno stanje Ivice Dačića.

Potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić hospitalizovan je u sredu na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale upale pluća.

Blokaderi su pokazali koliko daleko su spremni da idu u svojoj mržnji, pa tako priželjkuju smrt predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću zastrašujućim komentarima!

Niame, blokaderi su iskoristili zdravstveno stanje ministra Dačića, koji se nalazi u bolnici zbog upale oba plućna krila, da još jednom demonstriraju koliko su zadojeni mržnjom.

#Aleksandar Vučić

#Ivica Dačić

