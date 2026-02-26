'SRBIJA IMA POŠTOVANJE ŠIROM SVETA' Vučić: Oni poštuju ljude koji čuvaju samostalnost, nezavisnost i suveneritet svoje zemlje (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom porukom na svom instagram nalogu.

- Potpisaćemo deset sporazuma o saradnji Srbije i Kazahstana, pravimo temelj na kojima će se graditi velika kuća prijateljstva od interesa za obe zemlje- napisao je predsednik Vučić.

- Za mene, za Srbiju, velika čast, uz svo poštovanje koje su nam pokazali, time da vas čeka predsednik Vlade na aerodromu, da vas prate suhoji dugo kroz Kazahstansku teritoriju pokazuje koje poštovanje Srbija ima. Znate, možda je neskromno, ja znam zemlje koje imaju i deset puta više stanovnika a da njihovi lideri nisu dočekani na ovakav način kao mi. To govori o tome da oni poštuju negde i moj rad, moje suprotstavljanje stranim pritiscima, i to oni ne kriju. Oni poštuju ljude koji čuvaju samostalnost, nezavisnost i suveneritet svoje zemlje. I zato Srbija ima poštovanje širom sveta. Ima onih koji vas vole, koji vas ne vole, svi imaju nekakave interese, ali nema nikakve sumnje da vas svi poštuju. A ove političke patuljke koji samo služe tuđim interesima, njih niti ko voli niti ih ko poštuje. Zato je uvek bolje da zahtevate poštovanje, a ljubav, ljubav je za vaše građane prema svojoj zemlji, oni treba da vole Srbiju i niko više-poručio je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić