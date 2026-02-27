AKTUELNO

Brnabić danas na konferenciji predsednika parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić učestvovaće danas na 12. konferenciji predsednika parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope (JI) u Budimpešti.

Kako se navodi u saopštenju Narodne skupštine, Brnabić će govoriti na panelu "Stanje procesa proširenja EU u regionu Jugoistočne Evrope".

Na skupu će učestvovati predsednici parlamenata i šefovi delegacija zemalja jugoistočne Evrope, kao i zemalja članica Višegradske grupe, a učesnicima će se obratiti predsednik mađarskog parlamenta Laslo Kover i premijer Mađarske Viktor Orban.

