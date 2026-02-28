ĐURIĆ ODGOVORIO STEFANOVIĆU: Vi i vaša politika ste čista propast, a politika Aleksandra Vučića znači stabilnost države i jačanje međunarodne pozicije Srbije

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić oglasio se povodom navoda zamenika predsednika SSP Borka Stefanovića, ocenjujući ih kao "kafanske optužbe".

- Borko Stefanoviću, pre nego što nastavite sa svojim kafanskim optužbama protiv predsednika Vučića, podsetite se sopstvene uloge u događajima koji su obeležili Srbiju tokom perioda režima kome ste pripadali i koji bi danas ponovo da jaše na leđima ovog naroda. Evo i blagog podsećanja, da se istorija ne relativizuje: 17. mart 2004 – Martovski pogrom na Kosovu i Metohiji: U vreme vaše vlasti dogodio se organizovani talas nasilja nad Srbima, srpskim crkvama i manastirima. Preko 4.000 Srba je proterano, uništeno je više od 30 crkava i manastira- poručio je Đurić i dodao:

- Država nije uspela da obezbedi efikasnu zaštitu svog naroda i kulturnog nasleđa. UNMIK i KFOR jesu kritikovani zbog pasivnosti, ali gde je bila snažna i delotvorna diplomatska inicijativa Srbije? Niste uradili ništa! Referendum u Crnoj Gori 2006: Tokom vašeg mandata održan je referendum nakon kojeg je Crna Gora proglasila nezavisnost. Taj proces je označio kraj državne zajednice i trajno preoblikovanje državnog okvira Srbije.

- Ozbiljnija politička i diplomatska borba za očuvanje zajedničke države nije vođena. Jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova 2008: U vreme kada ste bili politički direktor u Ministarstvu spoljnih poslova (2007–2012) i šef kabineta ministra, privremene institucije u Prištini su proglasile nezavisnost. Iako je država formalno izrazila protivljenje, nije uspela da spreči taj čin niti da zaustavi talas međunarodnih priznanja. Niste uradili ništa! Preko sto zemalja je priznalo lažnu državu pod vašim diplomatskim “umećem”- rekao je Đurić.

- Za razliku od tog perioda, politika Aleksandra Vučića je značila i znači stabilnost države, očuvanje mira u regionu, ekonomski napredak i jačanje međunarodne pozicije Srbije. I to upravo kada je to najpotrebnije. Danas se vodi odgovorna politika koja štiti nacionalne interese, gradi infrastrukturu, privlači investicije i obezbeđuje sigurniju budućnost za građane. Umesto ličnih napada i retorike koja produbljuje podele, mnogo bi korisnije bilo da ponudite konkretne predloge i preuzmete odgovornost za period u kom ste i sami učestvovali u donošenju ključnih odluka. Građani prepoznaju razliku između politike propasti i politike rezultata. Vi i vaša politka ste čista propast- zaključio je Đurić.

Autor: Pink.rs