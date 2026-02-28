Božić odgovorila Đilasu i Ponošu: Za njih je nezavisno pravosuđe 'nezavisno' samo kada zakoni ne važe za njih i njihov kartel

Samo u glavama pohlepno bahatih i oholih ljudi, svaki predlog i ideja predstavljaju pretnju po nešto što su oni (i niko drugi) fiksirali kao viziju EU, izjavila je Sandra Božić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, reagujući na objave Dragana Đilasa i Zdravka Ponoša.

- Moram da ih obavestim da je svet nastavio svojim putem i nakon što je Boris Tadić izgubio izbore 2012. godine, kada su za njega svi današnji opozicionari isposlovali prljave poslove rasprodajući interese Republike Srbije. Možda je ovoj dvojici nepojmljivo, ali EU je prošla kroz brojne reforme od tada i dostigla svoj vrhunac, dok se danas u redovima EU raspravlja na koji način mogu da se prošire ovlašćenja zajedničkih institucija, a da se time ne ugroze nacionalni interesi članica - navela je Božić na društvenoj mreži X i dodala:

Za njih je nezavisno pravosuđe „nezavisno“ samo kada zakoni ne važe za njih i njihov kartel koji su razvili za vreme svoje vlasti, dok je sloboda medija samo onaj izveštaj ili vest kojim se mediji jasno opredeljuju za njih i lično protiv Aleksandra Vučića i njegove porodice.

Kako ističe, medijska sloboda nije ni ono kada preprodajete sekunde uz povlašćen položaj, niti ono kada koristite resurse državnog Telekoma za infrastrukturu privatnog kablovskog operatera, na čijim krilima je Đilasov blizak prijatelj Dragan Šolak inkasirao milijardu i po evra.

- Svako ko je pogledao jedno gostovanje Dragana Đilasa, mogao je da vidi kako izgleda čovek koji ne zna o čemu govori i time se hvali, dok bahatošću i pretnjama novinare navodi na pitanja koja mu neće biti neugodna. U svemu tome nismo čuli nijednom Ponoša i Đilasa da predlažu na koji način Srbija može da se prilagodi novonastaloj situaciji u EU, ali smo zato na početku rusko-ukrajinskog sukoba mogli da čujemo bezočne laži za koje se nikada nisu izvinili, niti su imali hrabrosti da opredele svoju politiku, već su Vučića optuživali da će uvesti sankcije, dok iste nisu smeli otvoreno da podrže - naglasila je Božić.

Kako je naglasila, poslednji navodi Ponoša o „odustajanju Srbije od evropskog puta“, jednako su ozbiljne kao i one o „zvučnom topu“, koji je samo on video i čuo i brže bolje objavio u nadi da će steći koji politički poen i naklonosti tajkunskih medija.

- Demonstraciju funkcionisanja „demokratskih“ institucija mogli smo da vidimo kada su pripadnici bivšeg režima preko reda i mimo propisa promovisali podobnog generala Ponoša za načelnika Generalštaba, zarad sprovođenja razoružavanja Srbije i uništavanja srpske vojske. Grad Beograd još ne može da se oporavi od crnih rupa u budžetu koje su nastajale za vreme kada je institucije „gradio“ Dragan Đilas, zarad ugrađivanja njega i njegovih pajtosa koji danas imaju sve zahvaljujući stečajnom preduzeću koje se zove Demokratska stranka, a danas Stranka slobode i pravde - zaključila je ona.

