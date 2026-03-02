AKTUELNO

Politika

Saslušan muškarac koji je uputio jezive pretnje predsedniku Vučiću

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je Predrag S. (58) iz Gnjilana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 stav 1 Krivičnog zakonika.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoje osnovi sumnje da je Predrag S. na svojim profilima na društvenim mrežama Facebook i Instagram 28. jula 2025. godine postavio fotografije dve policijske službenice iz Bujanovca, na kojima je jedna od njih sa maloletnom ćerkom, te da je u komentarima uputio pretnje predsedniku Republike, ministrima u Vladi Republike Srbije, kao i generalima Vojske Srbije.

Pored ostalog je naveo da "građani nisu svesni šta im je uradio i da im sprema masovne grobnice… Vučić-čipovani homoseksualac, nabili bi ga na kolac obesili naglavačke na čekrk rastrgli i spalili na lomači u prevratu u Srbiji…"

Isto je naveo da se odnosi i na ministre u vladi, te generale.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Gnjilane

#Politika

#Tužilaštvo

#pretenje

#saslušanje

