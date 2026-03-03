'MESEC DANA GOVORIM NAPAŠĆE AMERIKU, SVI ME PRAVE BUDALOM' Vučić: Stvari su komplikovane i menjaju se zbog neodgovornosti svih u svetu...

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je rekonstruisani Nacionalni dispečerski centar Elektromreža Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća nakon obilaska Nacionalnog dispečerskog centra EMS-a.

- Potrebna su ogromna ulaganja u narednom periodu, postigli smo rezultate ali stvari moraju da budu bolje. Tražio sam danas da se garantuje da Dragačevo, valjevski kraj, Ivanjica, zatim Krupanj i loznički kraj, - rekao je predsednik dodavši da je samo za ovih 5 područja potrebno 50 miliona evra. Dodao je da će zima biti drugačija za ovih 5 nabrojanih regiona i da ćemo novac za to naći - dodao je Vučić.

- Šlogirao sam se danas kad sam čuo... a taman Ivica ozdravio, da nam treba samo za mrežu više od milijardu evra. I to nije sve, rekao je predsednik nabrojavši koliko treba za beogradsku mrežu i još neke delove mreže - rekao je Vučić.

- Mi sad dolazimo u nemoguću poziciju, stvari nisu normalne a nismo dopustili da se to vidi na pumpama, a ako se ovo nastavi sledi pakao u Evropi, rekao je Vučić govoreći o nafti i njenoj ceni - rekao je potom.

- U narednom periodu nam je potrebno mnogo ulaganja u električnu energiju. Treba nam u narednih oko 5 godina milijardu i 400 miliona evra. I još 400 miliona.. Pred nama su mnogo teži zadaci nego što smo mislili - kaže predsednik.

- Zamolio sam gospođu Handanović da razgovara sa Malim, da rešavamo stvari što se tiče nafte i gasa. Stvari nisu normalne, ako se ovo nastavi svi ćemo u Evropi imati pakao. Pričao sam sa italijanskim ministrom odbrane, gotovo smo saglasni oko ovoga što smo videli. Bez otvaranje moreuza cena nafte - ubiše nas sve. Kina je glasno reagovala- dodao je Vučić.

"Danas je 8% posto više na akontacijama, za dva dana će biti mnogo veće. To više niko ne može da plati."

- Cena gasa je skočila 45%, u Britaniji 95%. Nema više gasa, Katar zavrnuo slavinu. Mi imamo sreću što nam preko Turskog toka dolazi gas, ali to je do marta. Sve je postalo onako površno, nisu se ni propremili za rat. Valjda video sam na mrežama pa mi se svidelo, a posledice otom-potom. Donosićemo mere i obaveštavaćemo javnost - rekao je Vučić.

- Ne znam odakle ljudima ideja da ratuju, kad zavisimo od Bliskog istoka - rekao je predsednik Vučić.

Ništa više ne razumem, sve je na površno, dža bu, otprilike, dodaje on.

- Stvari su komplikovane i menjaju se zbog neodgovornosti svih u svetu... Kao da velike sile... Ništa bolje da ćutim, ugrizi se za jezik i ćuti... - rekao je Vučić.

- Mi na evropskom tržištu... Da ne pričam o problemima obnovljivih izvora energije, gde se svi kače. Mi moramo da obnovimo trafostanice, 202 ukupno... Ne znam koliko ih imamo ukupno... A transformatore ne možemo d akupimo... Ostaje mi da molim Sija da naprave fabriku ovde, sa manje naponske snage, da bismo obnovili svoju mrežu... To je svaki dan, ali energetika je poseban problem, i posebno vreme ćemo da posvetimo to. Ovo predstavljanje programa može da traje osam sati - dodao je Vučić.

- Hrvatska ima snažnu, moćnu vojsku. Nisu gluplji, nisu ni pametniji. Naši ljudi vole da podcenjuju, oni su deo NATO-a. Nemaju strah, ne vole da vide snažnu Srbiju, ona je njihova meta, ali postaje neosvojiva tvrđava - kaže Vučić.

- Poludeo sam na sebe, jer nisam sve kontrolisao svaki dan... Sam sam kriv, i kad god pokušate da pobegnete od toga da budete kontrol frik, shvatite da ste pogrešili. Ljudi imaju svoj radni dan, odu kući, porodici... Petak, Kopaonik, Dubai, Maldivi. Imamo drugačije snove, ja sam kriv što nisam pritiskao. Bolje smo pripremljeni od drugih, na brzinu smo gradili rezervoare za naftu. Morate da razumete da rzervi gasa imamo malo manje od 519 miliona kubnih metara. Što u Srbiji što u Mađarskoj - dodao je Vučić.

Imamo mi gasa, ali ne možemo iz skladišta da izvučemo 10 miliona kroz cevi, već 6. To ljudi moraju da nauče, rekao je potom.

O povratku iz Dubaija

- Mnogo ljudi hoće odande, ali morate da znate da to zavisi od sukoba, lete li rakete ili ne, ne možemo da se igramo životima ljudi, prvu priliku smo iskoristili... Imamo ubedljivo najveću flotu u regionu, ponudili smo i BiH da vraćamo i Bošnjake, zajedno Srbe i Hrvate...

-Naravno da nam radi privreda, da imate u vidu. Država je komplikovan mehanizam, zato nisam komentarisao političare, sramota me da takvi ljudi žele da se bave vođenjem politike - rekao je Vučić.

Ludilo u svetu

- Kad sam bio u Davosu, pričao sam sa Kristalinom, rekla mi je da je ludilo u svetu, i evo, ludilo u svetu je preovladalo. Ako dođe do primirja, političke konsekvense su duboke, strateške... Tek će to da se nastavi, mnogo problema će da bude. Imate narode kao Izraelce, oni su spremni da brane zemlju, učestvuju u tome. Površno su to pripremili - rekao je predsednik.

Kakve sam sve gluposti o sebi pročitao, o tome šta neokoga opredeljuje kada će izbori, a ovo su redovni, u roku, dodao je.

- Ovi ljudi se neodgovorno bave politikom. Time se bave. Ja se nadam da će Orban da pobedi na izborima, jer je to naš veliki prijatelj, imaće bust od nas - kaže Vučić.

- Sve što procenjuju, procenjuju pogrešno, Bog da ih poživi i nek misle da nešto ima veze sa Orbanom utoliko mi je jasnije što su njima svi izbori laki, rekao je Vučić kratko na temu opozicije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi rekonstruisani Nacionalni dispečerski centar Elektromreže Srbije (EMS) u Beogradu.

Nakon obilaska, predsednik Vučić prisustvovaće sastanku sa rukovodstvom EMS AD.

Rekonstruisani Nacionalni dispečerski centar Elektromreže Srbije otvoren je prošle godine u septembru.

U sklopu radova, zastakljena galerija iznad sale dobila je polimeriazovano staklo koje omogućava kontrolisani uvid u rad tima bez narušavanja bezbednosnih protokola, rekla je tada za Tanjug direktorka EMS AD Jelena Matejić.

Rekonstrukcija je realizovana u dve faze - prva je obuhvatila građevinske radove, kompletno uređenje unutrašnjosti i uvođenje energetski efikasnih sistema klimatizacije.

Druga faza donela je tehnološka unapređenja, video-ekrane velikog formata, integrisane IT sisteme i novu virtuelnu infrastrukturu zasnovanu na serverima najnovije generacije.

Autor: D.Bošković