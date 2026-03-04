GODINAMA RAZAPINJU VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU! Sada slave 'Er Srbiju' koju je on stvorio (FOTO)

Godinama unazad nedeljnik ''Slobodna Bosna'' ne propušta priliku da napadne predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Kritike, optužbe i oštre reči često su bile njihov glavni sadržaj kada je reč o politici u Beogradu.

Ipak, paradoks je očigledan. Upravo ti isti mediji danas sa odobravanjem pišu o snažnoj i uspešnoj kompaniji Air Serbia, nacionalnoj avio-kompaniji koja je nastala i razvila se u vreme Vučićeve vlasti, danas kada je počela evakuacija ljudi sa Bliskog istoka, kako građana Srbijre tako i iz zemalje bivše Jugoslavije. Ta ista kompanija danas igra važnu ulogu u kriznim situacijama širom regiona, prevozeći ljude, pomažući u evakuacijama i organizujući letove onda kada je pomoć najpotrebnija.

Građani širom prostora bivše Jugoslavije to dobro vide. U trenucima kada je najteže, političke razlike postaju manje važne, a konkretna dela dolaze u prvi plan. Air Serbia je u više navrata pokazala da može brzo da reaguje i pomogne ljudima bez obzira na granice.

Takve stvari narod pamti.

Nije prvi put da Srbija pruža ruku pomoći komšijama. Tokom pandemije koronavirusa slata je medicinska oprema i vakcine u više zemalja regiona. U vreme velikih poplava organizovana je pomoć i upućene su spasilačke ekipe. U krizama koje su pogađale region, Srbija je često bila među prvima koji su reagovali.

Upravo ta politika pokazuje jednu jasnu poruku: snažna Srbija može da pomogne i sebi i drugima. A narod, širom regiona, to vrlo dobro vidi i pamti.