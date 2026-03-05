'BIĆEMO DOMAĆINI ZA PREKO 130 ZEMALJA' Mali: Na gradnji Ekspa 4.000 radnika, 500 mašina, Paviljon Srbije skoro gotov za par meseci

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali obišao je danas radove na izgradnji Nacionalnog paviljona Srbije na Ekspo kompleksu u Surčinu i izjavio da je svakog dana na gradilištu angažovano više od 4.000 ljudi i 500 mašina i da će već za par meseci veliki deo radova na našem paviljonu biti završen.

"Sve što imamo mi smo angažovali kako bismo ispunili sve ove rokove. I kao što vidite, ovo je jedan normalan uobičajeni dan na gradilištu. A imate preko 4.000 ljudi, preko 500 mašina. To je stvarno impresivno. Mnogo sam srećan, mnogo sam ponosan. Ali za par meseci već, de facto do kraja godine, ovo će u velikoj meri biti završeno", rekao je Mali tokom obilaska.

Mali je podsetio će Srbija od 15. maja naredne godine biti domaćin najvećeg događaja u svojoj istoriji, kao najvećeg događaja te godine u svetu.

"Bićemo domaćini preko 130 zemalja koje dolaze ovde. Očekujemo tri, četiri miliona posetilaca. Ovo je naša najveća razvojna šansa, naša šansa da se predstavimo celom svetu, da unapredimo odnose sa svim tim zemljama, da Srbija i Beograd budu centar događaja koji će ostati upamćen i na kraju krajeva da sve ovo što gradimo ostavimo generacijama koje dolaze", rekao je Mali.

Zajedno sa Malim radove obilazi i autor Paviljona Dušan Jovović i komesar izložbe Žarko Malinović.

Nacionalni paviljon Srbije za Ekspo 2027 u Surčinu zvaće se Srpska kuća i kada bude završen, biće jedinstven objekat, koji slavi identitet, vrednosti i kulturno nasleđe Srbije.

Prostiraće se na oko 20.000 kvadratnih metara, a gradi se blizu novog Nacionalnog stadiona.

Rok za završetak cele zone B u kojoj se nalazi Paviljon je mart 2027. godine.

Nacionalni paviljon, kako je rečeno, biće visok 45 metara, a površina je veća od 17.000 kvadrata.

"Dakle, ogroman, ogroman objekat, ali objekat u kome ćemo predstaviti našu istoriju, našu kulturu, naš identitet i to na način koji je stvarno impresivan", rekao je Mali.

Naveo je da će biti izgrađeno 1.500 stanova, hotel sa više od 400 soba, zatim pruga od Prokopa do Aerodroma Nikola Tesla do stadiona i do Ekspa a kasnije i do Obrenovca.

Autor Paviljona Dušan Jovović je rekao da je nacionalni paviljon, paviljon svetlosti.

"Ovde vidite iz različitih perspektiva nacionalni paviljon koji u svojoj formi ima i temu svetlosti, ne samo kao fizičke pojave, već i duhovne pojave. Ako pogledate forme koje su izvedene iz poklona i našeg naklona svetskom dizajnu, počev od Platona, Platonovog kvadrata do Leonarda, dizajna i Italije, mi ulazimo unutra u upisani krst koji ćete videti unutra, između Milankovićevih, pod znacima navoda, kula, koje su sa četiri strane i gde će na četiri nivoa biti postavljena izložba koja počinje odmah od samog prizemlja", rekao je on.

Sa sve četiri strane su ulazi i izlazi koji simbolizuju i srpske reke, ali i daju mogućnost interakcije sa publikom u samom prizemlju.

"Nakon toga se oni penju na prvi, drugi i treći sprat gde očekuje velika izložba koja slavi srpsku kulturu i umetnost, a počiva na delima Nikole Tesle, Pupina, Milankovića, Nadežde Petrović, Save Šumanovića i mogu reći da je recimo u tehnološkom smislu, ovo što ste rekli, to je tačno, u poslednjih 50 godina tehnički, likovno, ovo je najveće ulaganje u savremenu umetnost", rekao je on.

Dodao je da će na prvom nivou biti najveća inverzivna dvorana sa preko 100 laserskih projektora čime će biti oživljene slike Nadežde Petrović i Save Šumanovića.

Prema njegovim rečima, više od 300 ljudi iz različitih struka radi na ovom projektu.

Rečeno je da će za koncerte i priredbe biti 17.000 do 20.000 stajaćih mesta.

Mali je naglasio da je objekat fenomenalan, a Jovović je dodao da tako nešto nije video iako je imao prilike da vidi mnoge objekte po svetu.

Istakao je i da izložba nikada neće biti ista tokom Ekspa, a svi prostori će ostati i posle izložbe.

Autor: Marija Radić