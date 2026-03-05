AKTUELNO

BLOKADERSKI RAT IZMEĐU PAVLA GRBOVIĆA I DEMOKRATSKE STRANKE: Puni ste lične mržnje i netrpeljivosti

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Na društvenim mrežama izbio je blokaderski rat između lidera PSG-a Pavle Grbovića i Demokratske stranke, na čijem je čelu Srđan Milivojević.

- Visoki funkcioner DS tercira u prozivanju kolega iz proevropskih stranaka zbog jasne podrške politici EU i jasnog stava prema Rusiji. Svašta se u politici doživi, ali ovo baš retko. Naravno da ne aludiram na to da je DS antievropska stranka, već ukazujem na to koliko mržnja i lična netrpeljivost mogu da zaslepe čoveka - piše u objavi na društvenoj mreži Iks.

