'NEMA TORTE KAO ŠTO JE DOBOŠ-TORTA' Slovački ambasador predsedniku Vučiću priredio iznenađenje, doneo mu poklone za rođendan (VIDEO)

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću danas je u Predsedništvo stigla rođendanska torta.
- Nema torte kao što je Doboš-torta. Hvala slovačkom ambasadoru na lepom rođendanskom iznenađenju - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.
Podsetimo, pre nekoliko godina ovu tradiciju je pokrenula slovačka ambasadorka Dagmar Repčekova koja je redovno za rođendan predsedniku Vučiću donosila doboš-tortu.
Ovog puta tortu je doneo ambasador Slovačke Mihal Pavuk. Uz tortu su na poklon stigla vina, cveće i knjiga.
Autor: Pink.rs