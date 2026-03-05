AKTUELNO

'NEMA TORTE KAO ŠTO JE DOBOŠ-TORTA' Slovački ambasador predsedniku Vučiću priredio iznenađenje, doneo mu poklone za rođendan (VIDEO)

Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću danas je u Predsedništvo stigla rođendanska torta.

- Nema torte kao što je Doboš-torta. Hvala slovačkom ambasadoru na lepom rođendanskom iznenađenju - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Podsetimo, pre nekoliko godina ovu tradiciju je pokrenula slovačka ambasadorka Dagmar Repčekova koja je redovno za rođendan predsedniku Vučiću donosila doboš-tortu.

Ovog puta tortu je doneo ambasador Slovačke Mihal Pavuk. Uz tortu su na poklon stigla vina, cveće i knjiga.

'RAZMOTRILI SMO AKTUELNE MEĐUNARODNE PRILIKE' Vučić sa Bocan-Harčenkom: Važno je nastaviti pragmatičnu saradnju u oblastima od zajedničkog interesa

