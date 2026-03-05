Delegacija Srpske liste sa šefom UNMIK-a: Sve teža situacija u kojoj se nalaze Srbi na KiM

Delegacija Srpske liste predvođena predsednikom Zlatanom Elekom sastala se danas sa novim šefom UNMIK-a na Kosovu i Metohiji, Peterom Dueom, sa kojim je razgovarano o položaju srpskog naroda i sve težoj bezbednosnoj i političkoj situaciji u kojoj se nalaze Srbi na Kosovu i Metohiji.

Predstavnici Srpske liste upoznali su šefa UNMIK-a sa brojnim problemima sa kojima se svakodnevno suočava srpski narod i posebno ukazali na institucionalno nasilje koje trpe naši građani, ali i srpske opštine u kojima su na vlasti srpski gradonačelnici.

Naglašeno je da se kroz različite administrativne mere, pritiske i jednostrane odluke dodatno otežava život Srbima i ugrožava funkcionisanje lokalnih samouprava u sredinama gde Srbi čine većinu, saopšteno je iz Srpske liste.

Posebno je ukazano na najavljenu primenu zakona o strancima i vozilima, za koju predstavnici Srpske liste smatraju da mora biti alarm za sve predstavnike međunarodne zajednice.

Ukoliko se ovakav pristup nastavi, postoji realna opasnost da će se dodatno ugroziti opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, prognati hiljade naših sunarodnika i ugroziti vitalne institucije, naglasila je delegacija Srpske liste u razgovoru.

Na sastanku je ponovljeno da Srpska lista pruža punu podršku UNMIK-u i poštovanju Rezolucije 1244 SN UN.

Od predstavnika UNMIK-a zatraženo je da međunarodna zajednica aktivnije prati situaciju na terenu i da iskoristi svoj mandat kako bi se sprečile mere koje dovode do dodatne nestabilnosti i ugrožavanja osnovnih prava srpskog naroda.

Srpska lista je istakla da ostaje posvećena zaštiti interesa srpskog naroda i nastaviće da o svim problemima sa kojima se Srbi suočavaju obaveštava međunarodne predstavnike i zahteva konkretne korake u cilju zaštite prava i bezbednosti srpskog naroda.

