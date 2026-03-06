DA LI JE OVO MOGUĆE?! Šolakov urednik na najsramniji način udario na državu jer pomaže svom narodu

Slobodan Georgiev, tajkunski urednik sa Nove S, koji je radio po nalozima tajkuna Dragana Šolaka, udario je na najsramniji mogući način na državu.

Verovali ili ne, ovog puta mu je povod bila činjenica da je Srbija, na čijem je čelu predsednik Aleksandar Vučić, uradila sve da naši građani iz ratom ugroženih područja na Bliskom istoku budu prevezeni na sigurno.

Naime, Georgiev je na društvenoj mreži Iks komentarisao izjavu šefa poslaničke grupe SNS u Skupštini Republike Srbije, Milenka Jovanova, koji je istakao kako nijedan građanin naše zemlje neće platiti troškove putovanja iz kriznih područja. Kako je Jovanov naglasio, druge države su i te kako svojim stnoavnicima naplaćivali karte i to i po 500 evra.

- A ko plaća troškove tog posla? Hvala - napisao je Georgiev na Iksu.

A ko plaća troškove tog posla?

Hvala https://t.co/y0klhjT5Yt — Slobodan Georgiev (@SlobaGeorgiev) 06. март 2026.

Ono što je posebno skandalozno u vezi sa ovom reakcijom Georgieva jeste činjenica da je on, baš kao i mnogi drugi Šolakovci i blokaderi, kukao na sav glas: "Jao, nema aviona..." u trenutku kada je počeo američko-izraelsko-iranski konflikt. Nakon što su oni obezbeđeni, udar je krenuo s druge strane. Da nije tužno, bilo bi smešno!

Autor: Iva Besarabić