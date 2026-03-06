AKTUELNO

Politika

DA LI JE OVO MOGUĆE?! Šolakov urednik na najsramniji način udario na državu jer pomaže svom narodu

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd ||

Slobodan Georgiev, tajkunski urednik sa Nove S, koji je radio po nalozima tajkuna Dragana Šolaka, udario je na najsramniji mogući način na državu.

Verovali ili ne, ovog puta mu je povod bila činjenica da je Srbija, na čijem je čelu predsednik Aleksandar Vučić, uradila sve da naši građani iz ratom ugroženih područja na Bliskom istoku budu prevezeni na sigurno.

Naime, Georgiev je na društvenoj mreži Iks komentarisao izjavu šefa poslaničke grupe SNS u Skupštini Republike Srbije, Milenka Jovanova, koji je istakao kako nijedan građanin naše zemlje neće platiti troškove putovanja iz kriznih područja. Kako je Jovanov naglasio, druge države su i te kako svojim stnoavnicima naplaćivali karte i to i po 500 evra.

- A ko plaća troškove tog posla? Hvala - napisao je Georgiev na Iksu.

Ono što je posebno skandalozno u vezi sa ovom reakcijom Georgieva jeste činjenica da je on, baš kao i mnogi drugi Šolakovci i blokaderi, kukao na sav glas: "Jao, nema aviona..." u trenutku kada je počeo američko-izraelsko-iranski konflikt. Nakon što su oni obezbeđeni, udar je krenuo s druge strane. Da nije tužno, bilo bi smešno!

Autor: Iva Besarabić

#Dragan Šolak

#Opozicija

#Slobodan Georgiev

#Srbija

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

GEORGIEV PROBIO DNO: Šolakov urednik prezadovoljan zbog američkih sankcija NIS-u

Politika

'Šta bi Georgiev radio da mu nema tajkuna Šolaka?' VESIĆ ODGOVORIO: Opet bi molio SNS da bude urednik Sportskog žurnala kako bi zaboravio na politiku

Politika

KO BEŠE GOVORIO O SLOBODI MEDIJA?! Tajkunski urednik hoće da zabrani ruski Sputnjik lepeći mu etikete!

Politika

Šolakov urednik i zvezda NATO medija poručio navijačima Crvene Zvezde: Vi ste na pogresnoj strani istorije od 1989. godine!

Politika

IDEOLOG ĐILASOVACA UDARIO NA REPUBLIKU SRPSKU I PATRIJARHA: Skandalozna izjava u Dodiku i patrijarhu

Politika

Georgievu smeta što Vučić brani Srbiju: Besan što je predsednik pomenuo NATO agresiju