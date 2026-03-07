NAJAMBICIOZNIJI PROJEKAT IKADA Mali: Da prvi put u istoriji pređemo 133 milijardi evra BDP-a

Tokom predstavljanja nacionalne strategije "Srbija 2030", obratio se ministar finansija Siniša Mali, koji kaže da smo svi čuli obim ovog programa - gotovo 50 milijardi evra ulaganja.

"To je najambiciozniji i najobimniji program koji smo ikada predstavili, usmeren ka tome da ubrzamo rast naše privrede. Bez toga nema ni rasta plata, ni rasta penzija", kazao je ministar.

On dodaje da je cilj da prvi put u istoriji pređemo 133 milijardi evra BDP, i da će to promeniti sliku Srbije.

"Sada smo prešli 13.500 evra po glavi stanovnika, a do 2030. godine hoćemo da pređemo nivo od 20.000 evra po glavi stanovnika. Zato investiramo, i mi ćemo se predsedniče potruditi da obezbedimo finansiranje za sve ove projekte. Stopa nezaposlenosti je sa 25 odsto pala na 8,7 odsto. Važno je, i to me je zamolio predsednik da napomenem, a to je da zadržimo makroekonomsku stabilnost. Bez stabilnosti nema ni rasta. Pogledajte, udeo našeg javnog duga u BDP 43 odsto, u Evropi je prosek 88,5 odsto! Molim sve u Vladi da vode računa o svakom dinaru", rekao je ministar Mali.

Kaže i da ne može da zanemari da smo naredne godine domaćin najvećeg događaja u našoj zemlji ikada - Ekspo 2027. godine.

"Imamo 137 zemalja koje su potvrdile učešće, i pogledajte sledeći slajd. To govorim zato što nam je Ekspo takođe izvor rasta, kao što su to i ulaganja u infrastrukturu i energetiku. Tu dnevno radi čak 4.000 radnika dnevno, 500 mašina. Ekspo je deo programa Srbija 2027, da podsetim. Dve poruke, i jedna molba. Prva poruka je da je ovo najambiciozniji projekat ikada, usmeren ka rastu naše ekonomije, bez toga nema opšteg rasta. Druga poruka je da moramo sačuvati stabilnost, dakle odgovornost prema građanima Srbije, da vodimo računa o svakom dinaru. I molba za kraj, mi rastemo kao ekonomija, moramo da imamo i strane kompanije, i strane radnike. Moja molba vama u ministarstvima je da zapošljavate domaću radnu snagu i preduzeća, tako doprinosimo rastu srpskog BDP", rekao je Mali.

Autor: A.A.