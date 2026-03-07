Đurđev: Brutalni napad na vladiku SPC Alekseja deo hibridnog rata protiv Patrijarha Porfirija i SPC, crkve i države!

„Levo-liberalni mediji u Srbiji nastavljaju da seju mržnju i brutalne laži o Patrijarhu Porfiriju i SPC i njenom sveštenstvu, što je samo jedan od rukavaca hibridnog rata i obojene revolucije koju strane agenture uz pomoć domaćih izdajnika vode protiv srpskog Patrijarha, srpske crkve i države, jer bez crkve nema ni države u našem srpskom slučaju. Sada je na meti tih bezumnika vladika Aleksej, vikarni episkop hvostanski i predsedavajući Crkvenog suda Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, jer ga napadaju za izmišljeno zlostavljanje. Nakon dehumanizacije i satanizacije državnog rukovodstva, na udar su došli i verski prvaci, na prvom mestu Patrijarh Porfirije“, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On dodaje da je vladika Aleksej odabran kao meta za napad jer vodi Crkveni sud koji je iz redova SPC krenuo da čisti bogohulnike i antisrpske agente.

„Sve ovo je deo jednog većeg mozaika i bilo je očekivano. Šiptari planiraju da 15. marta usvoje zakon kojim će legalizovati proterivanje monaha i sveštenika sa Kosova i Metohije, zatim u maju će biti održan Sabor SPC na kome će neki faktori pokušati da uklone patrijarha srpskog Porfirija. Studenti i ostali pripadnici ANTIFA-e zajedno sa svojim profesorima ekstremistima uz pomoć liberala na vlasti žele da satanizuju patrijarha Porfirija optužujući ga da je izdao Svetosavlje i Srpstvo, a pritom mu već duže vreme crtaju metu na čelu i podstiču na društvenim mrežama da ga neki ekstremista fizički likvidira“, pojasnio je Đurđev.

Predsednik Srpske lige je napomenuo da je patrijarhu Porfiriju u levo-liberalnim krugovima izrečena svojevrsna smrtna kazna nakon njegovog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

„Tada je patrijarh srpski jasno podvukao da Srbi iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore pripadaju istom vrednosnom i civilizacijskom krugu kao i ruski narod. To je ono što najviše boli ANTIFA i ostale levo-liberale u Srbiji. Mi, obični verujući građani Srbije, moramo sačuvati i zaštititi našeg patrijarha i sprečiti njegovo smaknuće, jer niko drugi do nas to neće učiniti“, zaključio je Đurđev.

Autor: A.A.