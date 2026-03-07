Predsednik Vučić u čast Dana žena priredio svečani ručak, pa jednu IZVEO NA PLES: Ja ovo baš ne umem ali AJ JEDAN OKRET (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upriličio je za dame u predsedništvu svečani ručak i usput im čestitao Dan žena.

- Hvala za trud, rad, za to što me trpite sve ove godine. Marija i Mišo najlepše pevaju, sviraju, ja to kažem, pevaju, ne ljuti se Mišo, meni sve to pevanje neko, ništa drugo ne razumem - našalio se predsednik.

- Hajde sada ovu moju autobiografsku ono "Nije htjela" ja ću jednu da pozovem na ples a vi ostali da se pridružite.

Predsednik je potom odigrao ples sa jednom od prisutnih dama.

- Zahvalan svim ljudima u predsedništvu, posebno ženama, što me trpe već devet godina. Srećan što ih imam i beskrajno zahvalan - zaključio je Vučić.

Autor: A.A.