AKTUELNO

Politika

KRKOBABIĆ: NI JEDNA ŽENA U SRBIJI NE SME DA BUDE ZABORAVLjENA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Miloš Miškov ||

Povodom Međunarodnog dana žena Osmog marta, čestitku svim ženama Srbije uputio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu i lider PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije.

- Svim ženama, koje su nacionalno blago Srbije, upućujem iskrene želje za dobro zdravlje, sreću i uspeh! Žene u selima Srbije, kao i one u gradovima su pouzdani oslonci porodice, ali i društva u celini. Ne smemo da zaboravimo ni jednu ženu, pogotovo one starije od 65 godina, koje nemaju penziju a ni druga primanja. Upravo one s pravom čekaju socijalnu- garantovanu penziju - izjavio je ministar za brigu o selu i predsednik PUPS-a Milan Krkobabić povodom Međunarodnog dana žena – Osmog marta i dodao:

„Poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja žena, obezbeđivanjem stabilnog izvora
egzistencije, uz poštovanje ljudskog dostojanstva i solidarnosti, nije samo pitanje
pravde, već i preduslov za opstanak i razvoj Srbije. One to zaslužuju - da ni jedna žena
na selu i u gradu Srbije ne bude zaboravljena!“ poručio je Milan Krkobabić.

Autor: S.M.

#Milan Krkobabić

#dan žena

#čestitka

#žene

POVEZANE VESTI

Politika

'NAŠ ZAJEDNIČKI CILJ JE DA SE BROJ ZAPOSLENIH POVEĆAVA IZ DANA U DAN' Čestitka Milana Krkobabića povodom Međunarodnog praznika rada

Politika

PRVOMAJSKA ČESTITKA KRKOBABIĆA: Da penzije prate plate, poljoprivredniku bude berićetno, a radnici učestvuju u raspodeli dobiti

Politika

Čestitka Milana Krkobabića povodom 1. maja: Uz iskrene želje za dobro zdravlje, čestitam Međunarodni praznik rada

Politika

MINISTAR KRKOBABIĆ ČESTITAO BOŽIĆ: Neka praznik rađanja, nade, ljubavi i pomirenja u sve domove donese mir, sreću, slogu i blagostanje!

Politika

Božićna čestitka Milana Krkobabića: Neka Božić donese slogu, međugeneracijsku solidarnost, međusobno poštovanje i blagostanje – posebno našim građanim

Politika

Čestitka Milana Krkobabića povodom Kurban bajrama