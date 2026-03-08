KRKOBABIĆ: NI JEDNA ŽENA U SRBIJI NE SME DA BUDE ZABORAVLjENA!

Povodom Međunarodnog dana žena Osmog marta, čestitku svim ženama Srbije uputio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu i lider PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije.

- Svim ženama, koje su nacionalno blago Srbije, upućujem iskrene želje za dobro zdravlje, sreću i uspeh! Žene u selima Srbije, kao i one u gradovima su pouzdani oslonci porodice, ali i društva u celini. Ne smemo da zaboravimo ni jednu ženu, pogotovo one starije od 65 godina, koje nemaju penziju a ni druga primanja. Upravo one s pravom čekaju socijalnu- garantovanu penziju - izjavio je ministar za brigu o selu i predsednik PUPS-a Milan Krkobabić povodom Međunarodnog dana žena – Osmog marta i dodao:

„Poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja žena, obezbeđivanjem stabilnog izvora

egzistencije, uz poštovanje ljudskog dostojanstva i solidarnosti, nije samo pitanje

pravde, već i preduslov za opstanak i razvoj Srbije. One to zaslužuju - da ni jedna žena

na selu i u gradu Srbije ne bude zaboravljena!“ poručio je Milan Krkobabić.

