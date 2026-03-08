AKTUELNO

Politika

Ko rovari po blokaderskoj listii? Evo spiska

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta ||

Nemanja Šarović, propali političar i novinar u pokušaju i voditelj malo poznatog Jutjub podkasta Vuk Roksandić otkrili su ko rovari po blokaderskoj listi.

Na konstataciju Roksandića da je opozicija nasamarila takozvane studente, Šarović je podsetio na gostovanje Gorana Ješića u Utisku nedelje i tvrdnje koje je izneo u emisiji kod Olje Bećković.

Ješić je, kako smo već pisali, tada istakao da je upravo on trebalo da bude spona između opozicije i takozvanih studenata, na šta se osvrnuo Šarović.

- Čuli smo, Goran Ješić kaže da je on čovek za vezu, između prozapadne opozicije i studenata. Ko je Gorana Ješića za tako nešto ovlastio - upitao je Šarović.

Koja su imena još pomenuta, pogledajte u video snimku.

#Nemanja Šarović

#Političar

#Student

#blokade

